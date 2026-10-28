Maakler: varjatud puuduste vaidlused langustrendis, turg lahendab probleemi ise

Samas on selge, et ükskõik kui põhjalik on müügileping või mis seal fikseeritud, ei kaitse see müüjat hilisemate vaidluste eest lõpuni.

Saate teine osaline, Tallinna notar Mall Vendel soovitab samuti müüdava maja või korteri kõikide vigade õigeaegset ja ausat avaldamist ostjale. Lisaks rõhutab Vendel, et ostjal ei ole kohustust kinnisvara enne ostu isegi kontrollida, ta võib hiljem kolme aasta jooksul puudusi avastada ja müüja vastu nõudeid esitada.

Üllar Born soovitab ostjale siiski vastupidist: küsida, uurida ja vajadusel kasvõi objekti enne ostu mitu korda üle vaadata. “Hilisem kohtuvaidlus ei ole lihtne ega pruugi anda ostja jaoks soovitud tulemust,” rõhutab Born.

Saates räägitakse ka sellest, kuidas puudusi lepingus kirjeldada, kuidas üles loetud puudused võivad mõjutada müügihinda, millal võib hinna üle uuesti läbi rääkida ning miks ei tasu uusi probleeme kinnisvara kohta esitada alles notari juures tehingu päeval.

Saadet juhib Lauri Leet.