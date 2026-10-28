Maakler: varjatud puuduste vaidlused langustrendis, turg lahendab probleemi ise
Kinnisvara varjatud puuduste üle peetavaid vaidlusi on Pindi Kinnisvara maakleri Üllar Borni hinnangul jäänud vähemaks ning alus sellele pannakse notaris. Kuigi seadus kaitseb ostjat, ei soovita maakler kinnisvara siiski pimesi osta.
On selge, et ükskõik kui põhjalik on müügileping või mis seal fikseeritud, ei kaitse see müüjat hilisemate vaidluste eest lõpuni ning jätab ukse selles osas lahti.
Foto: Meeli Küttim
„Kõhutunde pealt ütleks, et jah,“ vastab Born saates “Ruutmeetrite taga” küsimusele, kas varjatud puuduste vaidlused näitavad kahanemise märke.
Tema sõnul on korterite ja majade ostjad-müüjad saanud viimastel aastatel tervikuna teadlikumaks, kuidas hilisemaid vaidlusi ära hoida.
Selleks pannakse notaris lepingusse kirja võimalikult palju kinnisvara omadusi ja puudusi, sealhulgas ka selliseid, millega omanik on harjunud ning mida ta ise ei pruugi enam probleemiks pidada. Näiteks võivad ostjat häirida läbi kostev rongivile, suitsetav naaber, kulunud tehnosüsteemid või vihmaga ilmneda võiv leke. „Kommunikatsioon, kokkulepped, kõikidest vigadest rääkimine on mõlemale poolele kasulikud,“ ütleb Born.
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Samas on selge, et ükskõik kui põhjalik on müügileping või mis seal fikseeritud, ei kaitse see müüjat hilisemate vaidluste eest lõpuni.
Saate teine osaline, Tallinna notar Mall Vendel soovitab samuti müüdava maja või korteri kõikide vigade õigeaegset ja ausat avaldamist ostjale. Lisaks rõhutab Vendel, et ostjal ei ole kohustust kinnisvara enne ostu isegi kontrollida, ta võib hiljem kolme aasta jooksul puudusi avastada ja müüja vastu nõudeid esitada.
Üllar Born soovitab ostjale siiski vastupidist: küsida, uurida ja vajadusel kasvõi objekti enne ostu mitu korda üle vaadata. “Hilisem kohtuvaidlus ei ole lihtne ega pruugi anda ostja jaoks soovitud tulemust,” rõhutab Born.
Saates räägitakse ka sellest, kuidas puudusi lepingus kirjeldada, kuidas üles loetud puudused võivad mõjutada müügihinda, millal võib hinna üle uuesti läbi rääkida ning miks ei tasu uusi probleeme kinnisvara kohta esitada alles notari juures tehingu päeval.