Forbes pani USA rikkaimad ritta, Musk edestab Bezost 500 miljardiga
Kosmosefirma SpaceX ja autotootja Tesla juht Elon Musk on Forbesi värske edetabeli järgi viiendat aastat järjest USA rikkaim inimene ning tema vara väärtus ületas esimest korda 900 miljardi dollari piiri.
Delli aktsia kerkis reedel taas rekordtasemele, taastudes neljapäevasest langusest ning tõstes tegevjuht Michael Delli Forbesi reaalajas miljardäride edetabelis tagasi kolmandale kohale, Amazoni kaasasutaja Jeff Bezose ette.
Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi hinnangul võib Elon Muski plaan rajada üks maailma ambitsioonikamaid kiibitootmiskomplekse Terafab tunduda hulljulge, kuid just Musk võib olla inimene, kes suudab selle ellu viia.
Amazoni aktsia langes esmaspäeval 2,5%, kui USA föderaalne kaubanduskomisjon ja 22 osariiki kaebasid tehnoloogiahiiglase kohtusse. Järelevalveasutuse hinnangul võis Amazon saada reklaamijatelt ebaseaduslikult üle 20 miljardi dollari.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.