Delli aktsia tõusis 10%: Michael Dell heitleb Bezosega maailma rikaste esikolmiku pärast
Delli aktsia kerkis reedel taas rekordtasemele, taastudes neljapäevasest langusest ning tõstes tegevjuht Michael Delli Forbesi reaalajas miljardäride edetabelis tagasi kolmandale kohale, Amazoni kaasasutaja Jeff Bezose ette.
USA aktsiaturud alustasid reedest kauplemist tõusuga, kui investorid hindasid värskeid tarbijahinnaindeksi andmeid. Need näitasid, et inflatsioon püsib visalt kõrgel, samal ajal kui turud panustavad üha enam sellele, et Föderaalreserv tõstab järgmisel nädalal intressimäärasid.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.