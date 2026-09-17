Mihkel Männamaa: uus palgadirektiiv on äratuskell paljudele ettevõtetele

Kui Eesti võtab palgalõhe vähendamiseks direktiivist seadustesse üle töötajate õigusi puudutavad sätted, seejuures tööandjate aruandluskoormat suurendamata, siis liigume ju soovitud suunas, selgitab Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige ja tööturu töörühma juht Ain Käpp.
Kristi Saare palgadirektiivi edasilükkamisest: see on ettevõtjatele solvav
Ettevõtjad jälgivad enda sõnul juba praegu palgataset, niisiis ei raputa neid valitsuse ootamatu otsus lükata edasi Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiv. Investori ja rahatarkuse edendaja Kristi Saare sõnul teeb see aga kahju nii töötajatele kui tööandjatele.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.