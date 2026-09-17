Mihkel Männamaa: uus palgadirektiiv on äratuskell paljudele ettevõtetele

Kristi Saare palgadirektiivi edasilükkamisest: see on ettevõtjatele solvav

Ettevõtjad jälgivad enda sõnul juba praegu palgataset, niisiis ei raputa neid valitsuse ootamatu otsus lükata edasi Euroopa Liidu palkade läbipaistvuse direktiiv. Investori ja rahatarkuse edendaja Kristi Saare sõnul teeb see aga kahju nii töötajatele kui tööandjatele.