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Analüütik soovitab valmistuda Stockholmi börsi languseks

Rootsi majanduslehe Dagens Industri analüütik Agnetha Jönsson näeb lähinädalatel Stockholmi börsil tavapärasest suuremat langusriski.
Stockholmi börsi rekordiralli võib saada tagasilöögi, sest kõrged USA intressid ja lähenevad vahevalimised suurendavad analüütiku hinnangul lähinädalate langusriski.
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