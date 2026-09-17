Analüütik soovitab valmistuda Stockholmi börsi languseks

Rootsi üks tuntumaid erainvestoreid, Eesti juurtega Arne „Kavastu“ Talving usub, et ligi neli aastat kestnud pulliturg pole kaugeltki läbi. Samal ajal on ta müünud maha aastaid oma portfelli alustalaks olnud Investor AB aktsia ja suurendanud jõuliselt panust Burele.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.