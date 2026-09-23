Tippkohtumise ootus ja nafta stabiliseerumine viisid Wall Streeti ettevaatlikult miinusesse

USA aktsiaturud alustasid kolmapäevast kauplemispäeva mõõduka langusega. Siiski suutsid turud säilitada suhtelise stabiilsuse, kui investorite tähelepanu koondus USA diplomaatilistele kõnelustele Hiina ja Iraaniga ning tehnoloogiasektori hiljutisele rallile.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste teemade üle arutavad Donald Trump ja Xi Jinping kohtumisel ning miks jälgivad seda eriti pingsalt tehnoloogiainvestorid;
- kuidas mõjutasid nafta hinnaliikumine, USA-Iraani kõnelused ja Balti börside erisuunaline päev investorite meeleolu.