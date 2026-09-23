LHV juhatuse liige: ettevõtjad mängivad ellujäämise mängu. “Ärge kartke Rain Lõhmust!”
Lisaks tuludele ja kuludele peavad ettevõtjad vaatama, mida konkurendid teevad, käima eluga kaasas ja ühel hetkel tuleb hakata investeerima, rääkis LHV juhatuse liige, ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.