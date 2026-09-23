AI-buumi jätkumine eeldab tehnoloogiahiidudelt rahavoo kolmekordistumist

Tehisintellekti investeerimisbuumi jätkumiseks peaksid suurimate tehnoloogiaettevõtete rahavood Wall Streeti ootuste kohaselt järgmise viie aastaga enam kui kolmekordistuma ja ulatuma 2030. aastaks pea 2 triljoni dollarini.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui realistlik on Wall Streeti ootus, et Alphabeti, Amazoni, Meta ja Microsofti rahavood peavad viie aastaga enam kui kolmekordistuma;
- miks hoiatab Torsten Sløk, et AI-investeeringute tasuvuse venimine võib tuua löögi nii võlaturule, börsile kui ka USA majanduskasvule.