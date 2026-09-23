Rademari uus omanik: me pole ellujäämisrežiimil, kuid paberil tundus kõik lihtsam

Mullu Ballzy ja Rademari vabaaja- ja spordikaupade ketid ostnud Kristjan Luha peab Ballzy endise väikeosaniku hinnangut firmade käekäigule liiga negatiivseks, kuid tõdeb, et sellise äri kasumisse pööramine pole praegusel turul lihtne.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas põhjendab Kristjan Luha väidet, et Ballzy pole ellujäämisrežiimil, kuigi veebimüük ja kogu turg on surve all;

milliste kärbete ja muudatustega püüab Luha Rademari uuesti kasumisse viia ning miks venib tulemuste pilt aruannetes. (2 punkti)