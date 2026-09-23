Põruta või Las Vegasesse: helde dividenditootlus tõi mu radarile uue ettevõtte

Investor Toomase kommentaar

Oktoobri alguses lõppevad minu Iute võlakirjad ning vaba raha kasvab piisavalt suureks, et uusi ostuideid tavalisest põhjalikumalt läbi sõeluda. Seekord jäi mulle ette Uber, mille äri on viimastel aastatel kõvasti paremaks läinud, aga mille tuleviku kohal on tekkinud üks päris suur küsimärk.