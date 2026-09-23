Põruta või Las Vegasesse: helde dividenditootlus tõi mu radarile uue ettevõtte

Tehisaru ümber valitsev ebakindlus paneb otsima hajutust tehnoloogiaaktsiate kõrvale. Silma on jäänud Las Vegase kasiinokinnisvara omanik VICI Properties, mille aktsia kaupleb koroonapandeemia aegse hinnataseme lähedal ja pakub 7,7protsendist dividenditootlust.
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- miks ei pea autor mõistlikuks vahetada hästi toiminud EfTENi positsioone VICI vastu, kuigi USA kasiinokinnisvara pakub 7,7% dividenditootlust;
- millised riskid Caesarsi, USA intresside ja võlakirjaturu taustal panevad autori VICI aktsia esialgu vaid jälgimisnimekirja lisama.