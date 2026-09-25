Tewoxi võlakirjadesse investeerimiseks on jäänud loetud päevad: ettevõte valis Poola turul domineeriva ärikinnisvara mudeli

Tewoxi võlakirjaemissiooni lõpuni on jäänud neli päeva, Eesti, Läti ja Leedu investorid saavad võlakirju märkida kuni 29. septembrini. Kokku 21 toimivat kaubandusobjekti haldav ettevõte pakub fikseeritud intressimäära 8% aastas. Juba siis, kui turul kaheldi füüsilise kaubanduse tulevikus, otsustas Tewox investeerida kaubandusparkidesse ja toidupoodidesse. Täna moodustavad kaubanduspargid – mida ettevõttel on kokku 10 – üle 87% Poolas lisanduvast uuest jaekaubanduspinnast ning Tewoxi portfelli väärtus küündib 223,9 miljoni euroni.
Lords LB Asset Managementi juhitava kinnisvarainvesteeringute ettevõtte teise võlakirjaemissiooni maht on kuni 19 miljonit eurot. Võlakirjad lunastatakse 21. veebruaril 2029 ja intressi makstakse kaks korda aastas. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaq Vilniuse Balti võlakirjade nimekirjas. Emissiooni korraldaja on Luminor.
Võlakirjaemissiooni kohta saad lugeda lähemalt SIIT
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Esimese etapiga pani ettevõte müüki 10 miljoni euro jagu võlakirju, kuid pakkumisi laekus lausa 17,4 miljoni euro eest. Nõudlus ületas pakkumise 74% võrra.
„Ärikinnisvara turul käsitleti kaubanduspindu pikalt üheainsa segmendina. Samas on hiiglaslik kaubanduskeskus ja igapäevaste toidu-, apteegi- ning majapidamiskaupade ostmiseks mõeldud kaubanduspark oma olemuselt kaks täiesti erinevat ärimudelit. Me panustasime turusegmendile, mille nõudlust hoiab üleval igapäevane tarbimine. Viimaste aastate tulemused kinnitavad, et tegemist oli õige sammuga,“ sõnab Tewoxi tegevjuht Paulius Nevinskas.
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Poolat iseloomustab küpse turu infrastruktuur ja kiire majanduskasv
Ligemale kaks kolmandikku Tewoxi portfelli üüritavast pinnast ehk 73 000 m² paikneb Poolas. Ettevõte haldab seal 10 kaubandusparki Wrocławis, Nysas, Kaliszis, Koninis, Łódźis, Radomis, Peremyslis, Świdnicas, Głównas ja Puławys.
Poola eelis ei seisne pelgalt peaaegu 37 miljonis elanikus, kes ostavad iga päev toitu ja teisi esmatarbekaupu, mida müüakse Tewoxi hallatavates kaubandusparkides. Riigis on palju tugevaid regionaalseid linnu, rahvusvahelised kaubandusketid laienevad aktiivselt, töötab väljaarendatud panganduslik finantseerimissüsteem ning kinnisvaratehinguid toimub märgatavalt rohkem kui Balti riikides.
Suurem turg tähendab ka suuremat valikut. Balti riikides seisab investor tihti valiku ees, kas haarata kinni ühest vähestest sel hetkel turul pakutavatest objektidest. Poolas on võimalik võrrelda eri linnu, asukohti, üürnike profiile ja hindu ning strateegiasse mittesobivale tehingule lihtsalt "ei" öelda.
Indeksiagentuur FTSE Russell omistas Poolale juba 2018. aastal esimesena Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest küpse turu staatuse. Riigi majanduskasv ületab jätkuvalt enamikku Lääne-Euroopa riike: 2025. aastal näidati 3,6-protsendilist kasvu ning samas rütmis plaanitakse jätkata ka tänavu. Poola ärikinnisvarasse tehtud investeeringute maht küündis 2026. aasta esimeses pooles 3,03 miljardi euroni, tähistades viimase kümne aasta üht võimsamat poolaastat.
„Poola turul kohtab harukordset kooslust: arenenud turu infrastruktuuri ning jätkuvat majanduskasvu potentsiaali. See võimaldab meil kasvatada portfelli ja olla samal ajal nõudlik selle suhtes, mida ostame. Saame analüüsida laiemat hulka objekte ning valida välja just need, mille asukoht, üürnikukoosseis ja rahavoogude potentsiaal sobituvad ideaalselt meie strateegiaga,“ märgib Nevinskas.
Kaubanduspargid väljusid võitjana lahingust igapäevase tarbija nimel
E-kaubandus muutis inimeste ostharjumusi, kuid ei kaotanud vajadust füüsiliste kaupluste järele. See mõjutas kõige enam neid kaubanduskohti, kuhu inimesed läksid otsima mitte-esmatarbekaupu, meelelahutust või lihtsalt aega veetma. Igapäevase poeskäigu loogika pole aga kuhugi kadunud.
Nõudlus toidu-, apteegi- ning muude esmatarbekaupade järele on katkematu. Seetõttu on kaubanduspargid – kus toidupood toimib peamise ankurüürnikuna ja tagab stabiilse külastatavuse – näidanud kõrget vastupidavust nii e-kaubanduse voogudele kui ka majanduse jahtumisele.
See mudel sobib paremini ka üürnikele endile. Vähem üldpindu, otsepääs kauplustesse, mugav juurdepääs ja parkimine aitavad hoida tegevuskulud madalamad kui suurtes kinnistes kaubanduskeskustes.
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Colliersi andmetel moodustasid kaubanduspargid enam kui 87% kõigist 2025. aastal Poola turule lisandunud uutest jaepindadest. 2026. aasta alguses hinnati need ettevõtte analüütikute poolt riigi tugevaimaks ning kriisikindlaimaks jaekaubanduse mudeliks.
„Investori jaoks on võtmeküsimus, kas valitud strateegia toob tegelikus portfellis tulemusi. 97,3-protsendiline täituvus näitab, et üürnikud vajavad meie objekte. Üürnike tulemusi toetab aga see, et nende kauplusi on inimestele vaja iganädalaselt, sõltumata majandusuudistest,“ väidab Nevinskas.
Tewox haldab praegu 21 toimivat kaubandusobjekti – 11 Leedus ja 10 Poolas. Nende üüritav kogupindala on 108,700 ruutmeetrit ja täituvus on 97,3%.
Portfellis tegutseb 162 üürnikku, kelle hulgas on Rimi, Iki, Lidl, Biedronka ja teised rahvusvahelised ning kohalikud esmatarbekaupade ja -teenuste kaubamärgid. Kaalutud keskmine järelejäänud üürilepingute pikkus on 5,1 aastat.
2025. aastal tõi portfell 10,2 miljonit eurot puhast tegevustulu, Augusti lõpus oli selle koguväärtus 223,9 miljonit eurot. Toimivad ja üüritulu genereerivad objektid moodustasid 207 miljonit eurot ehk umbes 92,5% kogu portfellist. Ülejäänud osa moodustavad kuus arenduskinnistut väärtusega 16,9 miljonit eurot. Kolm kuuest arendusest, kuhu kolivad Iki ja Lidli kauplused, saavad valmis juba tänavu neljandas kvartalis.
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