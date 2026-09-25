Tewoxi võlakirjadesse investeerimiseks on jäänud loetud päevad: ettevõte valis Poola turul domineeriva ärikinnisvara mudeli

Poolat iseloomustab küpse turu infrastruktuur ja kiire majanduskasv

Ligemale kaks kolmandikku Tewoxi portfelli üüritavast pinnast ehk 73 000 m² paikneb Poolas. Ettevõte haldab seal 10 kaubandusparki Wrocławis, Nysas, Kaliszis, Koninis, Łódźis, Radomis, Peremyslis, Świdnicas, Głównas ja Puławys.

Poola eelis ei seisne pelgalt peaaegu 37 miljonis elanikus, kes ostavad iga päev toitu ja teisi esmatarbekaupu, mida müüakse Tewoxi hallatavates kaubandusparkides. Riigis on palju tugevaid regionaalseid linnu, rahvusvahelised kaubandusketid laienevad aktiivselt, töötab väljaarendatud panganduslik finantseerimissüsteem ning kinnisvaratehinguid toimub märgatavalt rohkem kui Balti riikides.

Suurem turg tähendab ka suuremat valikut. Balti riikides seisab investor tihti valiku ees, kas haarata kinni ühest vähestest sel hetkel turul pakutavatest objektidest. Poolas on võimalik võrrelda eri linnu, asukohti, üürnike profiile ja hindu ning strateegiasse mittesobivale tehingule lihtsalt "ei" öelda.

Indeksiagentuur FTSE Russell omistas Poolale juba 2018. aastal esimesena Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest küpse turu staatuse. Riigi majanduskasv ületab jätkuvalt enamikku Lääne-Euroopa riike: 2025. aastal näidati 3,6-protsendilist kasvu ning samas rütmis plaanitakse jätkata ka tänavu. Poola ärikinnisvarasse tehtud investeeringute maht küündis 2026. aasta esimeses pooles 3,03 miljardi euroni, tähistades viimase kümne aasta üht võimsamat poolaastat.

„Poola turul kohtab harukordset kooslust: arenenud turu infrastruktuuri ning jätkuvat majanduskasvu potentsiaali. See võimaldab meil kasvatada portfelli ja olla samal ajal nõudlik selle suhtes, mida ostame. Saame analüüsida laiemat hulka objekte ning valida välja just need, mille asukoht, üürnikukoosseis ja rahavoogude potentsiaal sobituvad ideaalselt meie strateegiaga,“ märgib Nevinskas.

Kaubanduspargid väljusid võitjana lahingust igapäevase tarbija nimel

E-kaubandus muutis inimeste ostharjumusi, kuid ei kaotanud vajadust füüsiliste kaupluste järele. See mõjutas kõige enam neid kaubanduskohti, kuhu inimesed läksid otsima mitte-esmatarbekaupu, meelelahutust või lihtsalt aega veetma. Igapäevase poeskäigu loogika pole aga kuhugi kadunud.

Nõudlus toidu-, apteegi- ning muude esmatarbekaupade järele on katkematu. Seetõttu on kaubanduspargid – kus toidupood toimib peamise ankurüürnikuna ja tagab stabiilse külastatavuse – näidanud kõrget vastupidavust nii e-kaubanduse voogudele kui ka majanduse jahtumisele.

See mudel sobib paremini ka üürnikele endile. Vähem üldpindu, otsepääs kauplustesse, mugav juurdepääs ja parkimine aitavad hoida tegevuskulud madalamad kui suurtes kinnistes kaubanduskeskustes.