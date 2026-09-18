Tagasi ST Tõstetehnika ost või rent? Ettevõtted otsivad investeerimisel paindlikumaid lahendusi Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.

Miks on tõstetehnika rent ettevõtete jaoks järjest olulisem alternatiiv masina ostmisele?

Rendiga ei pea ettevõte tõstuki soetamiseks korraga suurt summat välja käima. Vahendid saab suunata ettevõtte põhitegevusse, investeeringutesse või arengusse. Täisteenusrendiga ei rendita tegelikult ainult masinat, vaid saadakse kaasa ka meelerahu – kindel kuukulu, töökorras tehnika ja vähem ootamatuid väljaminekuid. Fikseeritud kuumakse muudab kulude planeerimise oluliselt lihtsamaks. Masina rikke korral ei lisandu ootamatuid remondikulusid, välja arvatud tavapärasest kulumisest tingitud rehvide vahetus.

Milline on elektrilise tõstetehnika puhul kõige suurem rahaline võit?

Elektrilise tõstetehnika suurim rahaline võit tuleb madalamatest energia- ja hoolduskuludest. Diisli või gaasiga võrreldes võib energiakulu vahe olla väga suur. Lisaks on elektrimasina hooldus lihtsam ja soodsam, sest puuduvad paljud sisepõlemismootoriga seotud hooldustööd ja kuluosad— näiteks mootoriõli, filtrid, rihmad, heitgaasisüsteem ja muud mootori komponendid. See tähendab vähem regulaarseid hoolduskulusid, väiksemat riski riketele ning seeläbi vähem seisakuid.

Millist kasu saab ettevõte veel, kui eelistab ostu asemel renti?

Kasutusse saab uue ja kaasaegse elektritõstuki. Rendiperioodi lõppedes on soovi korral võimalik masin uuema mudeli vastu vahetada, ilma et peaks ise tegelema vana tõstuki müügiga.

Praegu pakute uusi elektrilisi vastukaalutõstukeid kampaaniahindadega. Millised on kampaania tingimused?

Kampaaniahinnad kehtivad kuni 31.12.2026 ja on arvestatud 36-kuulise rendiperioodi alusel. Rendile antavad masinad on uued. Lepingu lõpetamiseks tuleb ette teatada vähemalt 6 kuud ning rendihinnale lisandub transpordikulu. Uue elektrilise EP vastukaalutõstuki on võimalik kampaania korras rendile saada kuumaksega 490 eurot, kuid valikus on ka teiste brändide masinaid.

Kas klientide huvi elektrilise tõstetehnika vastu on kasvanud?

Jah, selgelt. Suurim põhjus on elektritehnika kiire ja hüppeline areng — tänased täiselektrilised masinad ei ole enam mõeldud ainult siseruumides töötamiseks, vaid sobivad järjest paremini ka välitingimustesse ning aastaringseks kasutamiseks.

Muutust mõjutavad eelkõige kolm tegurit: madalamad kasutuskulud, soov vähendada ettevõtte CO₂ jalajälge ning uue põlvkonna liitiumakude tulek. Liitiumakud võimaldavad pikemat tööaega, kiiremat laadimist ja vahelaadimist tööpäeva jooksul. See teeb elektritõstukist paljude klientide jaoks hea alternatiivi diisel- või gaasitõstukile.

Kuidas jätkub Forklifti roll masina müümisel või rendile andmisel?

Meie eesmärk ei ole olla kliendile ainult müüja või rendipakkuja, vaid pikaajaline partner kogu tehnika elukaare jooksul. Pakume terviklahendust alates sobiva masina valikust ja finantseerimis- või rendilahendusest kuni hoolduse, remondi, rehvivahetuse, varuosade ja vajadusel asendusmasinani. Tänu esindustele Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis saame olla klientidele lähedal ning reageerida kiiresti üle Eesti. Meie eesmärk on hoida kliendi tehnika töös, vähendada seisakuid ja pakkuda kindlust, et vajalik tugi on olemas ka pärast masina üleandmist.

Millised ettevõtted ning millistes sektorites on kõige aktiivsemad elektriliste tõstukite rentijad?

Elektriliste tõstukite renti kasutavad kliendid, kelle jaoks on oluline kindel kuukulu, madalam energiakulu, väiksem müra ja muretu hooldus. Suurim nõudlus tuleb laondusest, logistikast, tootmisest, kaubandusest, toidu- ja joogitööstusest ning ehitusmaterjalide ja tööstuskaupade käitlemisest.

Kui pikk on tüüpiline rendisuhe ja kui sageli soovitakse rendiperioodi lõppedes masinat uuema vastu vahetada?

Meie kogemuse põhjal ei kiirustata masina vahetamisega ainult rendiperioodi lõppemise pärast. Kui masin vastab kliendi vajadustele, töötab hästi ja on korrektselt hooldatud, siis soovitakse seda üldjuhul edasi kasutada.

Masina vahetus tuleb päevakorda eelkõige siis, kui kliendi töötingimused või vajadused muutuvad — näiteks muutub tõstevõime, tõstekõrgus, töökoormus, töökoht või soovitakse minna üle elektrilisele lahendusele. Seetõttu on oluline tihe koostöö kliendi ja tõstetehnika partneri vahel, et masin oleks õigesti valitud, regulaarselt hooldatud ja vastaks ka pikema aja jooksul kliendi tegelikule tööle.

Milliseid vigu kiputakse tegema tõstetehnika valimisel?

Kõige sagedasem viga on see, et masinat ei valita tegeliku töövajaduse järgi. Sageli lähtutakse harjumusest või võetakse igaks juhuks ülevarustatud masin, mille võimalusi tegelikkuses täielikult ei kasutata.

Õige masin peaks vastama konkreetsele tööle: tõstevõimele, tõstekõrgusele, tööajale, liikumisteekonnale, sise- või välistingimustele ja laadimisvõimalustele. Kui vajadused on enne valikut täpselt läbi mõeldud, on võimalik valida sobivam ja kuluefektiivsem lahendus. See annab kliendile võidu nii ostu- kui ka rendihinnas, vähendab kasutuskulusid ja aitab vältida olukorda, kus makstakse omaduste eest, mida tegelikult vaja ei ole.

Mis on Forklifti enda järgmine arengusuund – kas soovite kasvada eelkõige rendi, müügi, järelteeninduse või mõne uue tehnikasuuna kaudu?

Forklifti eesmärk on olla kliendile terviklik tõstetehnika ja rasketehnika partner. Meie roll ei piirdu masina müügi või rendile andmisega, vaid soovime pakkuda täislahendust alates õige masina valikust kuni hoolduse, remondi, varuosade, rendi ja vajadusel asendusmasinani.

Oluline arengusuund on kindlasti täisteenusrendi kasvatamine, sest kliendid hindavad üha rohkem paindlikkust, prognoositavat kulu ja võimalust hoida oma masinapark kaasaegsena. Samal ajal kasvatame ka järelteeninduse võimekust, sest töökindel hooldus ja kiire reageerimine on pikaajalise kliendisuhte alus.

Uus oluline kasvusuund on rasketehnika, mis laiendab meie võimalusi pakkuda lahendusi ka ehituse, taristu, kaevanduse, karjääride ja suuremate tööstusobjektide klientidele. Samal ajal on ka rasketehnika valdkonnas ees suured muutused, sest üha enam liigub arendus suurte elektriliste masinate suunas – elektrilised laadurid, ekskavaatorid ja muu rasketehnika muutuvad järjest realistlikumaks alternatiiviks diiselmasinatele. Meie eesmärk on olla selle muutuse juures varakult kohal ja pakkuda klientidele lahendusi, mis aitavad vähendada kasutuskulusid, heitmeid ja sõltuvust fossiilkütustest.

Laotehnika valdkonnas näeme järgmise suure arenguna automatiseerimist — autonoomseid kaubaliigutajaid, nutikaid siselogistika lahendusi ja süsteeme, mis aitavad kliendil tööjõupuuduse, efektiivsuse ja ohutuse küsimusi paremini lahendada.

Millist tõstetehnikat ja muud tehnikat Forklift pakub?