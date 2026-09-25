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Nvidia juht AI-laboritele: kui te ei suuda mudelit ohjeldada, pange labor kinni

Nvidia juht Jensen Huang ei usu, et tehisintellekti areng viib meid paratamatult kontrolli kaotamise või massilise tööpuuduseni. Tema hinnangul põhineb suur osa AI ümber levivast hirmutamisest ennustustel, mille senine täpsus on olnud kehv.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • miks peab Jensen Huang AI ümber levivat hirmu ebateaduslikuks ja kuidas ta vastab Geoffrey Hintoni katastroofiprognoosidele;
  • mida tuleks Huangi sõnul teha laboriga, kes ei suuda oma mudeleid ohjeldada, ning miks ei poolda ta AI arengu aeglustamist.
Nvidia juhi Jensen Huangi sõnul pole tehisaru hirmujuttudel mingit teaduslikku alust.
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