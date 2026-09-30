Nasdaq tegi Invegole ja Yookile hoiatuse

USA aktsiaturud alustasid teisipäeva hommikut praktiliselt paigal sammudes, sest tehisintellekti sektori kohale kerkinud murepilved ning geopoliitilised pinged hoiavad investoreid ettevaatlikuna. Turgudele pakkus aga leevendust toornafta hinna taandumine.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.