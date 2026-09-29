Soodsam nafta tõi turgudele leevendust, tehisintellekti kohal ripuvad murepilved

USA aktsiaturud alustasid teisipäeva hommikut praktiliselt paigal sammudes, sest tehisintellekti sektori kohale kerkinud murepilved ning geopoliitilised pinged hoiavad investoreid ettevaatlikuna. Turgudele pakkus aga leevendust toornafta hinna taandumine.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas mõjutas nafta odavnemine USA turgude meeleolu ajal, kui tehisintellekti sektori kohale kerkisid uued riskid;
- mida tähendavad Lisa Su juhitud AMD suurtehing ning Valges Majas peetav kohtumine investorite jaoks tehisintellekti järgmises vaatuses.