Muutliku talve eel: läbimõeldud rehvivahetus algab enne esimest libedat

Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.
- Hea rehvivalik ei lahenda veel seda, kuidas hooajavahetus kalendrisse mahutada. Tallinnas Mustamäel paikneva Rehvid24 keskuse suurust iseloomustab võimalus teenindada korraga kuni üheksat sõidukit ning kuni 150 autot päevas.
- Foto: Tirestar
Eesootava 2026/2027. aasta talvehooaja eel kohtuvad siin kaks praktilist küsimust: milline rehv sobib Eesti muutlikesse oludesse ning kuidas teha hooajavahetus võimalikult vähese ajakuluga. Goodyear UltraGrip Ice 3
põhjamaine lamellrehv ja Tallinnas Mäealuse 10 tegutsev Rehvid24 rehvikeskus näitavad neid teemasid eri külgedest. Esimene puudutab auto kontakti teega, teine kogu korraldust rehvide valimisest nende järgmise hoiustamiseni. Mõlemal juhul on olulisem läbimõeldud otsus kui esimese lume järel kiirustamine.
Ühe sõidu jooksul võib ette tulla mitu talve
Eesti autojuht ei vali talverehvi ainult lumise metsatee jaoks. Hommik võib alata jäätunud kõrvaltänaval, jätkuda märjal magistraalil ja lõppeda lörtsisel maanteel. Õhtul sama teed tagasi sõites võivad tingimused olla taas teistsugused. Eriti petlik on olukord, kus tee paistab puhas, kuid öine temperatuurilangus on muutnud selle libedaks.
Seetõttu ei ole rehvivahetuse mõistlik lähtekoht üksnes kalendris märgitud tähtaeg. Talverehvid on Eestis kohustuslikud alates 1. detsembrist, kuid Transpordiamet soovitab vahetuse teha enne esimeste miinuskraadide saabumist. Lamellrehvide puhul peab talviseks kasutamiseks olema kolme mäetipu ja lumehelbe tähis; amet soovitab lisaks jälgida jäähaarduvuse märgistust. Need tähised aitavad hinnata rehvi talveomadusi paremini kui üksnes toote nimetus.
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Enne mudelite võrdlemist tasub mõelda oma tegelikele sõitudele. Kes liigub peamiselt päevasel ajal hooldatud linnatänavatel, võib seada teistsuguseid rõhuasetusi kui inimene, kes alustab tööpäeva enne teehooldusmasinate saabumist maapiirkonna kõrvalteel. Ka nädalavahetuse sõidud loevad. Üks harvem läbitav, kuid keeruline teelõik võib rehvivalikus olla olulisem kui suur osa tavapärasest linnakilometraažist. Teenindajale oma marsruute kirjeldades saab sisulisema soovituse kui küsides lihtsalt kõige populaarsemat talverehvi.
Sama tähtis on olemasoleva komplekti seisukord. Enne aja broneerimist tasub lasta hinnata mustri jääksügavust, ebaühtlast kulumist ja nähtavaid kahjustusi. Küsimus pole ainult selles, kas rehv vastab parajasti miinimumnõudele, vaid kas selle omadustest piisab ka hooaja lõpu poole. Kui rehvide seisund selgub alles vahetuspäeval, võib planeeritud lühikesest käigust saada uus otsing ja ooteaeg.
Mida UltraGrip Ice 3 puhul tähele panna?
Goodyear UltraGrip Ice 3 on naastudeta talverehv, mis on välja töötatud Põhjamaade olusid silmas pidades. Selle keskmes on haardumine jääl ja lumel, mitte üksnes võime taluda madalat temperatuuri. Eesti juhi jaoks tähendab see rehvitüüpi, mida tasub kaaluda siis, kui igapäevasesse sõitu kuuluvad nii puhastatud linnatänavad kui ka talvisemad kõrvalteed.
Tootja kirjeldab kolme olulist lahendust. Madalal temperatuuril elastsust säilitav kummisegu aitab rehvil jääpinnaga paremini kohanduda. Optimeeritud kontaktpind on suunatud stabiilsemale juhitavusele, sealhulgas raskema sõiduki all. Rehvimustri keskosas paiknevad arvukad lamellid ehk peened sisselõiked tekitavad lumega haakuvaid servi. Lamellide toimimine ja kummisegu omadused täiendavad teineteist: ainult sügav muster ei kirjelda veel kogu rehvi talvist võimekust.
- Goodyear UltraGrip Ice 3
- Foto: Tirestar
Tehniliste lubaduste kõrval tasub vaadata teste, kuid lugeda ka nende üksikasju. Tire Reviewsi 2025/2026. aasta põhjamaise talverehvi võrdluses hinnati UltraGrip Ice 3 tugevalt lumel ja jääl ning tõsteti esile mugavust ja vesiliukindlust. Samas jäi märjal pidurdamine parimale konkurendile alla. See on oluline meeldetuletus, et hea üldtulemus ei tähenda esikohta igas katses.
Ka rehvimõõt, katseauto ja tingimused mõjutavad tulemusi. Ühes mõõdus saadud testivõitu ei saa automaatselt laiendada kõigile sama nime kandvatele rehvidele. Ostja jaoks on seetõttu kasulikum küsida, kuidas sobib konkreetne mõõt tema autole ja sõiduteedele, mitte piirduda võitjamärgiga reklaampildil. Põhjamaine lamellrehv väärib kaalumist, kuid ükski mudel ei muuda jääd ohutuks ega asenda pikivahet ja teeoludele vastavat kiirust.
Elektriautole sobivus vajab sisulist kontrolli
UltraGrip Ice 3 kannab Goodyeari EV-Ready tähistust, mis osutab sobivusele ka elektriautodele. See ei tähenda, et rehv oleks mõeldud ainult neile. Mudel on loodud kasutamiseks ka sisepõlemismootoriga autodel ja hübriididel ning valik tuleb endiselt teha sõiduki tehniliste nõuete järgi. Õige mõõt, koormusindeks ja muud tootja ettekirjutused on olulisemad kui üks logo.
Elektriauto puhul võivad rehvivalikut rohkem mõjutada sõiduki mass ja kiiresti rakenduv pöördemoment. Goodyear seob UltraGrip Ice 3 elektriautosobivuse kulumiskindlama kummisegu, kontaktpinna lahenduse ja väiksema veeretakistusega. Tootja sisekatsetes vähenes veeretakistus eelkäijatega võrreldes kuni kümnendiku võrra. Seda ei tohi tõlgendada sama suure sõiduulatuse kasvuna: energiakulu sõltub lisaks rehvidele temperatuurist, kiirusest, teekattest ja auto enda omadustest.
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Vaikse jõuallika kõrval muutub märgatavamaks ka rehvimüra. UltraGrip Ice 3 puhul on Goodyear pööranud tähelepanu müratasemele ning osal versioonidel kasutatakse SoundComforti mürasummutust. Seda lahendust ei maksa siiski eeldada iga mõõdu ja iga müügil oleva rehvi puhul. Konkreetse komplekti varustus tuleb üle kontrollida. Elektriauto omanikule on see praktiline küsimus: sobiv rehv peaks ühendama talvise haardumise, nõuetekohase kandevõime ja igapäevase sõidumugavuse.
Elektriautole rehve otsides tasub seepärast võrrelda konkreetseid tooteversioone, mitte ainult mudelinimesid. Kui valikus on mitu autole lubatud mõõtu, võiks teenindaja selgitada nende erinevusi ning seda, millised omadused on juhi kasutuses kõige tähtsamad. Talvist pidamist ei ole mõistlik käsitleda eraldi sõidumugavusest või energiakulust, kuid ohutus peab jääma esikohale. Ühe näitaja järgi tehtud valik võib muus kasutuses pettumuse valmistada.
Suure keskuse väärtus selgub töökorralduses
Hea rehvivalik ei lahenda veel seda, kuidas hooajavahetus kalendrisse mahutada. Tallinnas Mustamäel paikneva Rehvid24 keskuse suurust iseloomustab võimalus teenindada korraga kuni üheksat sõidukit ning kuni 150 autot päevas
. See on teenindusvõimekuse näitaja, mitte lubadus, et igal hetkel saab ette teatamata kohe löögile.
2025. aasta septembris avatud keskusesse on koondatud rehviteenindus, hoiustamine ja kliendile mõeldud puhkeala. Maja suuruse praktiline tähendus seisnebki selles, et eri toiminguid saab korraldada samas kompleksis ja mitme autoga paralleelselt. Kliendi jaoks pole kõige tähtsam hoone muljetavaldavus, vaid see, kas tema rehvid on õigel ajal kohal, tööks vajalik info olemas ning kokkulepitud teenus sujub.
- Rehvid24 teeninduskeskus
- Foto: Tirestar
Suur läbilaskevõime võib hooajalist koormust leevendada, kuid ei kaota vajadust aega planeerida. Rehvid24 võimaldab rehvivahetuse veebis ette broneerida. Rahulikul ajal tehtud broneering annab võimaluse täpsustada, kas vaja on üksnes rataste vahetust või ka rehvide paigaldamist velgedele, tasakaalustamist ja lisakontrolli. Nii saab teenindus arvestada tegeliku töömahuga ning klient enda päevakavaga.
Tänapäevase auto puhul on oluline ka töö tehniline pool. Rehvirõhuandurid ning erinevad velje- ja rehvilahendused eeldavad sobivaid töövõtteid. Rehvid24 esindaja on keskuse tutvustuses rõhutanud vajaliku tehnika ja väljaõppinud töötajate olemasolu. Kliendil tasub juba broneerimisel öelda, millise autoga ta tuleb ja kas armatuurlaual on rehvirõhuga seotud hoiatusi. Nii ei jää võimalik lisatöö alles auto tõstukile jõudes avastamiseks.
Kampaania võib otsust toetada, mitte asendada
Goodyeari 2026. aasta Eesti talvekampaania
kestab 15. septembrist 10. detsembrini. Tingimustele vastava ostuga kaasneb Circle K digitaalne kinkekaart. Kampaania puudutab ühe tehinguga ostetud nelja vähemalt 17-tollist Goodyeari talverehvi ning ost tuleb teha kampaanias osaleva edasimüüja juures. UltraGrip Ice 3 kaalumisel tuleb seega kontrollida nii valitud mõõdu vastavust kui ka müügikoha osalemist. Kõigile rehvimõõtudele pakkumine ei laiene.
Kampaanialehe juhise järgi tuleb ost registreerida seitsme kalendripäeva jooksul ja alles hoida ostudokument. Registreerimise viimane kuupäev on 17. detsember, kuid see ei asenda ostust arvestatavat seitsmepäevast tähtaega. Enne tehingut tasub tingimused üle lugeda ka Rehvid24 kaudu ostu kavandades, sest rehvi olemasolu müügivalikus ei kinnita iseenesest konkreetse müügikoha kampaanias osalemist.
Sisuliselt võiks järjekord olla lihtne: esmalt auto vajadused ja sobiv rehvikomplekt, seejärel teenindusplaan ning alles siis kampaania lisavõimalus.
Baltikumi suurim ja moodsaim rehviteeninduskeskus ootab sind Tallinnas aadressil Mäealuse 10 või veebis rehvid24.ee
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