Muutliku talve eel: läbimõeldud rehvivahetus algab enne esimest libedat

Enne mudelite võrdlemist tasub mõelda oma tegelikele sõitudele. Kes liigub peamiselt päevasel ajal hooldatud linnatänavatel, võib seada teistsuguseid rõhuasetusi kui inimene, kes alustab tööpäeva enne teehooldusmasinate saabumist maapiirkonna kõrvalteel. Ka nädalavahetuse sõidud loevad. Üks harvem läbitav, kuid keeruline teelõik võib rehvivalikus olla olulisem kui suur osa tavapärasest linnakilometraažist. Teenindajale oma marsruute kirjeldades saab sisulisema soovituse kui küsides lihtsalt kõige populaarsemat talverehvi.

Sama tähtis on olemasoleva komplekti seisukord. Enne aja broneerimist tasub lasta hinnata mustri jääksügavust, ebaühtlast kulumist ja nähtavaid kahjustusi. Küsimus pole ainult selles, kas rehv vastab parajasti miinimumnõudele, vaid kas selle omadustest piisab ka hooaja lõpu poole. Kui rehvide seisund selgub alles vahetuspäeval, võib planeeritud lühikesest käigust saada uus otsing ja ooteaeg.

Mida UltraGrip Ice 3 puhul tähele panna?

Goodyear UltraGrip Ice 3 on naastudeta talverehv, mis on välja töötatud Põhjamaade olusid silmas pidades. Selle keskmes on haardumine jääl ja lumel, mitte üksnes võime taluda madalat temperatuuri. Eesti juhi jaoks tähendab see rehvitüüpi, mida tasub kaaluda siis, kui igapäevasesse sõitu kuuluvad nii puhastatud linnatänavad kui ka talvisemad kõrvalteed.

Tootja kirjeldab kolme olulist lahendust. Madalal temperatuuril elastsust säilitav kummisegu aitab rehvil jääpinnaga paremini kohanduda. Optimeeritud kontaktpind on suunatud stabiilsemale juhitavusele, sealhulgas raskema sõiduki all. Rehvimustri keskosas paiknevad arvukad lamellid ehk peened sisselõiked tekitavad lumega haakuvaid servi. Lamellide toimimine ja kummisegu omadused täiendavad teineteist: ainult sügav muster ei kirjelda veel kogu rehvi talvist võimekust.

Tehniliste lubaduste kõrval tasub vaadata teste, kuid lugeda ka nende üksikasju. Tire Reviewsi 2025/2026. aasta põhjamaise talverehvi võrdluses hinnati UltraGrip Ice 3 tugevalt lumel ja jääl ning tõsteti esile mugavust ja vesiliukindlust. Samas jäi märjal pidurdamine parimale konkurendile alla. See on oluline meeldetuletus, et hea üldtulemus ei tähenda esikohta igas katses.

Ka rehvimõõt, katseauto ja tingimused mõjutavad tulemusi. Ühes mõõdus saadud testivõitu ei saa automaatselt laiendada kõigile sama nime kandvatele rehvidele. Ostja jaoks on seetõttu kasulikum küsida, kuidas sobib konkreetne mõõt tema autole ja sõiduteedele, mitte piirduda võitjamärgiga reklaampildil. Põhjamaine lamellrehv väärib kaalumist, kuid ükski mudel ei muuda jääd ohutuks ega asenda pikivahet ja teeoludele vastavat kiirust.

Elektriautole sobivus vajab sisulist kontrolli

UltraGrip Ice 3 kannab Goodyeari EV-Ready tähistust, mis osutab sobivusele ka elektriautodele. See ei tähenda, et rehv oleks mõeldud ainult neile. Mudel on loodud kasutamiseks ka sisepõlemismootoriga autodel ja hübriididel ning valik tuleb endiselt teha sõiduki tehniliste nõuete järgi. Õige mõõt, koormusindeks ja muud tootja ettekirjutused on olulisemad kui üks logo.

Elektriauto puhul võivad rehvivalikut rohkem mõjutada sõiduki mass ja kiiresti rakenduv pöördemoment. Goodyear seob UltraGrip Ice 3 elektriautosobivuse kulumiskindlama kummisegu, kontaktpinna lahenduse ja väiksema veeretakistusega. Tootja sisekatsetes vähenes veeretakistus eelkäijatega võrreldes kuni kümnendiku võrra. Seda ei tohi tõlgendada sama suure sõiduulatuse kasvuna: energiakulu sõltub lisaks rehvidele temperatuurist, kiirusest, teekattest ja auto enda omadustest.