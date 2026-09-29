VKG romantiline päev: 75miljoniline uus kaevandus peaks töötama 30 aastat

Viru Keemia Grupp avas pidulikult Uus-Kiviõli kaevanduse, kus tahab põlevkiviõli toota järgmised 30 aastat, kuigi Euroopa kliimapoliitika nii pikka eluiga ei luba.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas plaanib VKG 75 miljoni euro suuruse investeeringu Uus-Kiviõli kaevandusse ära tasuda ja millele toetub Ahti Asmanni usk 30 aasta pikkusesse tööaega;
- mida ütles Kristjan Piilmann Euroopa kliimapoliitika, tasuta kvootide ja põlevkiviõli tuleviku kohta olukorras, kus ELi reeglid tööstusele survet avaldavad.