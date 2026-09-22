Pane inimesed ennast kuulama: seitse psühholoogilist võtet, mis veenavad inimest sõnumit uskuma

Üks sagedasemaid vigu on eeldada, et kui näitad inimesele piisavalt palju veenvaid fakte, jõuab ta sinuga samale järeldusele. Tegelikult on inimestel väga raske hinnata millegi väärtust, kui neil puudub võrdlusmoment.

Näiteks võib tuua palgaläbirääkimised. Kui töötaja ütleb, et soovib 10 protsenti palgatõusu, võib see juhile tunduda esmapilgul suur nõudmine. Kui töötaja aga selgitab, et kuuldavasti tõstetakse mitmes konkureerivas ettevõttes töötajate palka 15 protsenti, aga tema oleks väga rahul ka 10 protsenti, siis on võrdlusmoment hoopis teine.

Sama põhimõte toimib ka mõnda uut lahendust tutvustades. Kui selgitad, miks üks lahendus oleks liiga kallis ja teine liiga riskantne, paistab kolmas automaatselt mõistlikuma valikuna.

Jaga suur palve väiksemateks osadeks

Uuringud on näidanud, et ettepanekut ollakse suurema tõenäosusega nõus aktsepteerima, teades selle ühe väiksema osa maksumust. Seda meetodit nimetatakse ühikupõhiseks küsimiseks (ingl. k. unit asking).

Näiteks kui juht peab taotlema aastase reisieelarve suurendamist, siis on tal suurem tõenäosus õnnestuda, kui ta toob välja ühe reisi maksumuse ega presenteeri kohe kogueelarvet. Või kui finantsnõustaja peab veenma inimesi tuleviku tarbeks rohkem säästma, siis on tema sõnum mõjusam, kui ta juhib inimese tähelepanu igapäevaste ostude kallinemisele.

Näita kuulajatele, mis kasu nad saavad

Inimest huvitab paratamatult küsimus: „Mida mina sellest saan?“ Seetõttu tasub oma ettepanek siduda kuulaja jaoks konkreetse kasu või säästuga. Näiteks ära ütle „uus raamatupidamistarkvara kasvatab ettevõtte efektiivsust oluliselt“, vaid too välja, et „edaspidi kulub sul aruande tegemiseks kaks tundi vähem aega“.