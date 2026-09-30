Preses Nama Kvartāls alustab uut 9% tootlusega tagatud võlakirjapakkumist

Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.
- Preses Nama Kvartāls asub Riia ühes nähtavamas ja strateegiliselt olulises äripiirkonnas. Paralleelselt hoone ehitusega arendatakse ka haljastust ja välialasid.
- Foto: Viesturs Jūgs
Võlakirjad on tagatud Preses Nama Kvartālsi kinnistutele seatud esimese järjekoha hüpoteegiga. 9% tootlus lunastustähtajani pakub alternatiivi investoritele, kes otsivad hoiuste kõrval täiendavaid investeerimisvõimalusi reaalse Balti kinnisvaraobjektiga seotud projekti kaudu. Ambitsioonikat arendust Riia ühes strateegiliselt olulisemas piirkonnas viib Lords LB Special Fund V fondi kaudu ellu Leedu investeeringute haldusettevõte Lords LB Asset Management. Projekti arendamiseks on Lätis loodud AS PN Project.
- Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius
- Foto: Juris Didrihsons
Võlakirjadega kaasatud vahendeid kasutatakse Preses Nama Kvartālsi edasiseks arendamiseks, ehitustöödeks ja pindade kohandamiseks tulevastele üürnikele.
Miinimuminvesteering on üks võlakiri hinnaga 1041,7640 eurot koos kogunenud intressiga. Pakkumise sihtmaht on 3 miljonit eurot ning emissioonikuupäevaks on 13. oktoober.
Võlakirjad on tagatud Preses Nama Kvartālsi kinnistutele seatud esimese järjekoha hüpoteegiga. Tagatud nõude kogusumma on 68,96 miljonit eurot. Alates esimesest võlakirjapakkumisest 2025. aasta mais on Preses Nama Kvartālsi investoritele tehtud intressimakseid 4,75 miljoni euro ulatuses.
Emissiooni korraldab Artea Bank ning müügiagentidena tegutsevad Orion Securities UAB ja Redgate Capital AS. Võlakirjad on noteeritud Nasdaq Baltic võlakirjade nimekirjas, pakkudes investoritele läbipaistvust ja võimalust võlakirjadega järelturul kaubelda.
Ärikeskus on juba turu tähelepanu pälvinud
Preses Nama Kvartālsi arendusel on Riia bürooturul juba praegu märkimisväärne positsioon. Ligikaudu veerand projekti büroopinnast on reserveeritud, mis näitab ettevõtete huvi kvaliteetsete, jätkusuutlike ja inimkesksete töökeskkondade vastu.
„Investorid pööravad pakutava tootluse kõrval üha rohkem tähelepanu ka investeeringu struktuurile, läbipaistvusele ja tagatusele. Nende jaoks on oluline näha konkreetset kinnisvaraprojekti, selle arenduse edenemist ja tegelikku nõudlust. Just sellele see võlakirjaemissioon tuginebki: projekt läheneb ehituse lõppfaasile ning üürnike huvi kasvab,“ ütles Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius.
Arenduse A-etapi ehitus on ligikaudu 90% ulatuses valmis. Juba on reserveeritud umbes 25% ärikeskuse pinnast ja 75% selles asuvatest jaekaubanduspindadest.
Üürilepingud on juba sõlmitud selliste rahvusvaheliste ettevõtetega nagu OP Bank, Deloitte, Vendon, VILGERTS, Berlin-Chemie/Menarini Baltic, Utilitas Wind ja teised. Esimesed üürnikud plaanivad hoonesse kolida 2027. aasta jaanuaris.
Praegu käivad ka territooriumi haljastus- ja välialade rajamise tööd. Kavandatav ligikaudu 14 000 m² suurune väliala on mõeldud liikumiseks, vabas vormis kohtumisteks ja puhkamiseks. Samuti tugevdab see ühendust ärikeskuse, Zunda kanali ja laiemalt Pārdaugava linnaosa vahel.
Kuidas investeerida
Investorid saavad võlakirju märkida oma panga kaudu, otsides internetipanga investeeringute jaotisest PN Projecti võlakirju või võttes otse ühendust oma panga kliendihalduriga. Täpsem info suuremate Balti pankade kaudu investeerimise kohta on kättesaadav siin
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Preses Nama Kvartāls
Preses Nama Kvartālsi arendus toimub mitmes ehitusetapis. Esimeses etapis rajatakse A-klassi büroohoone. Projekti edasine arenduskontseptsioon näeb ette meditsiini- või hariduskeskust, hotelli või eluhoonet, büroohooneid ning muid taristuobjekte.
Projekti arendaja on Lords LB Asset Management. Ettevõtte hallatavate kollektiivsete investeerimisettevõtjate varade väärtus ulatus 2025. aasta detsembri lõpus 1,423 miljardi euroni.
Käesolev teade on informatiivse sisuga turundusteade, mis on koostatud prospektimääruse nõuete kohaselt. Seda ei käsitata investeerimissoovituse ega pakkumisena. Investoritel soovitatakse teha investeerimisotsus Läti Panga kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mis on avaldatud AS PN Projecti veebilehel.
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