Preses Nama Kvartāls alustab uut 9% tootlusega tagatud võlakirjapakkumist

Võlakirjadega kaasatud vahendeid kasutatakse Preses Nama Kvartālsi edasiseks arendamiseks, ehitustöödeks ja pindade kohandamiseks tulevastele üürnikele.

Miinimuminvesteering on üks võlakiri hinnaga 1041,7640 eurot koos kogunenud intressiga. Pakkumise sihtmaht on 3 miljonit eurot ning emissioonikuupäevaks on 13. oktoober.

Võlakirjad on tagatud Preses Nama Kvartālsi kinnistutele seatud esimese järjekoha hüpoteegiga. Tagatud nõude kogusumma on 68,96 miljonit eurot. Alates esimesest võlakirjapakkumisest 2025. aasta mais on Preses Nama Kvartālsi investoritele tehtud intressimakseid 4,75 miljoni euro ulatuses.

Emissiooni korraldab Artea Bank ning müügiagentidena tegutsevad Orion Securities UAB ja Redgate Capital AS. Võlakirjad on noteeritud Nasdaq Baltic võlakirjade nimekirjas, pakkudes investoritele läbipaistvust ja võimalust võlakirjadega järelturul kaubelda.

Ärikeskus on juba turu tähelepanu pälvinud

Preses Nama Kvartālsi arendusel on Riia bürooturul juba praegu märkimisväärne positsioon. Ligikaudu veerand projekti büroopinnast on reserveeritud, mis näitab ettevõtete huvi kvaliteetsete, jätkusuutlike ja inimkesksete töökeskkondade vastu.

„Investorid pööravad pakutava tootluse kõrval üha rohkem tähelepanu ka investeeringu struktuurile, läbipaistvusele ja tagatusele. Nende jaoks on oluline näha konkreetset kinnisvaraprojekti, selle arenduse edenemist ja tegelikku nõudlust. Just sellele see võlakirjaemissioon tuginebki: projekt läheneb ehituse lõppfaasile ning üürnike huvi kasvab,“ ütles Lords LB Special Fund V juht Povilas Urbonavičius.

Arenduse A-etapi ehitus on ligikaudu 90% ulatuses valmis. Juba on reserveeritud umbes 25% ärikeskuse pinnast ja 75% selles asuvatest jaekaubanduspindadest.