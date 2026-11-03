USA vahevalimiste eel pöördusid kiibiaktsiad tõusule, Nasdaq kerkis ja Dow langes
USA aktsiaturud lõpetasid teisipäevase kauplemispäeva erisuunaliselt, kui investorite tähelepanu koondus kongressi vahevalimiste tulemustele ja kiibitootja AMD täna õhtul avaldatavale kvartaliaruandele.
Ameerika Ühendriikide kodanikud valivad endale Kongressis uue esindajatekoja ja värske kolmandiku senatist, samuti kubernere ja teisi kohalikke funktsionääre, kelle edust sõltub president Donald Trumpi võime oma riiki juhtida. Esimesed valimisjaoskonnad suletakse Eesti aja järgi kell 1 öösel. Äripäev peab terve valimisöö vältel otseblogi.
Mõne Tallinna börsifirma juhatuse kasumiootusi saab investor kontrollida aastaid ette, teise puhul jääb isegi lõppenud aasta finantsplaan üksnes ettevõtte enda teada. Mitmete varasematest prognoosidest leiab nii täidetud eesmärke kui ka ootusi, mida on tulnud märgatavalt kärpida.
Nafta hinnad pöördusid teisipäeval pärast eelmise päeva järsku kukkumist taas tõusule. Turgude optimismi jahutas Iraani teade, et sõja lõpetamise kokkulepe USAga on veel kaugel. Pingeid süvendas ka Ühendriikide uus rünnak Iraani vastu.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.