Oodatust kõrgem inflatsioon peletas optimismi. USA turg alustas päeva miinuses

USA börsid alustasid teisipäeva uue langusega, kui investorid analüüsisid oodatust kõrgemat inflatsiooniraportit. Värsked numbrid võivad mõjutada Föderaalreservi tuleva kuu intressiotsust.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas oodatust kõrgem inflatsioon võib mõjutada Föderaalreservi järgmist intressiotsust ja mida see tähendab USA aktsiaturgude lähiaja suunale;
- miks survestab Nvidia aktsiat Jensen Huangi ümber lahvatanud skandaal ning milliseid ettevõtteid ja sektoreid investorid veel tähelepanelikult jälgivad.