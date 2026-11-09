Vseviov: maksufestivali mina korraldama ei hakka

“Me saame absoluutselt aru sellest, et jõukuse kasvuks ei saa me ennast jõukaks maksustada,“ ütles sotside peaministrikandidaat Jonatan Vseviov Äripäeva raadios. ”Sotsiaaldemokraatidel pole mitte mingisugust maksufetišit.“
Eesti võiks tehnoloogilise pöörde ajal võtta näiteks 500 miljonit eurot laenu ja paigutada selle paarisajasse tehisaruga seotud ettevõttesse, leiab rahvusvaheliste finantsettevõtete investor ja nõukogu liige Madis Toomsalu.
A. Le Coqi ajutine juht Tarmo Noop rääkis Äripäeva raadio saates “Kuum tool”, et sai peamiseks ülesandeks ostetud Värska Originaali sujuva lõimimise Eesti suurima joogitootjaga. Ilmselt jaanuaris alustava uue juhi nimel hoiab Noop saladuseloori.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.