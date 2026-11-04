34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”

Transpordifirma Rain Transport omanik ja juhatuse liige Toomas Raud esitas kohtule pankrotiavalduse. “Meil seisid kõik asjad nagu maa ja taeva vahel.”
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised sündmused ja otsused viisid 34 aastat tegutsenud Rain Transporti saneerimisest pankrotiavalduseni ning mis rolli mängis selles Toomas Raua hinnangul Terminal
- kuidas mõjutas kriis ettevõtte töötajaid, kliente ja igapäevast tegevust ning mida rääkis Toomas Raud firma edasise saatuse ja oma tuleviku kohta.