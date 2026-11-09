AI-aktsiate taastumine vedas Wall Streeti tugevale tõusule

USA aktsiaturud tõusid esmaspäeval jõuliselt, kui investorite huvi tehisintellektisektori vastu taas kasvas. Tõusust jäi aga kõrvale kiibitootja Nvidia, mille aktsiat survestas ettevõtte tegevjuhi ümber puhkenud luureskandaal.
Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi ümber puhkenud luureskandaal tekitab Wall Streetil küsimusi ettevõtte tuleviku kohta. Analüütikute hinnangul on Huangi lahkumine vähetõenäoline, kuid juhtum võib kahjustada tema usaldusväärsust ja suurendada regulatiivseid riske.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.