Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,3%318,17
  • OMX Riga0,53%996,99
  • OMX Tallinn0,58%2 254,32
  • OMX Vilnius−0,28%1 486,4
  • S&P 5002,35%7 549,94
  • DOW 302,15%52 389,75
  • Nasdaq 2,74%25 253,14
  • FTSE 1001,02%10 782,87
  • Nikkei 2252,33%58 775,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%92,59
  • OMX Baltic0,3%318,17
  • OMX Riga0,53%996,99
  • OMX Tallinn0,58%2 254,32
  • OMX Vilnius−0,28%1 486,4
  • S&P 5002,35%7 549,94
  • DOW 302,15%52 389,75
  • Nasdaq 2,74%25 253,14
  • FTSE 1001,02%10 782,87
  • Nikkei 2252,33%58 775,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%92,59

AI-aktsiate taastumine vedas Wall Streeti tugevale tõusule

USA aktsiaturud tõusid esmaspäeval jõuliselt, kui investorite huvi tehisintellektisektori vastu taas kasvas. Tõusust jäi aga kõrvale kiibitootja Nvidia, mille aktsiat survestas ettevõtte tegevjuhi ümber puhkenud luureskandaal.
Tehisintellektisektori tõusu vedasid kiibitootjad. Eriti tugevalt kerkis AMD aktsia, mis kallines 12% pärast seda, kui investeerimisfirma Oppenheimer analüütikud tõstsid aktsia soovituse ostutasemele.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Juhtkiri
  • 09.11.26, 16:18
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
Turg võib juhile andestada kaheldava moraalse väärtusega käitumise, aga mitte seda, et tema asemele pole kedagi panna, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Uudised
  • 09.11.26, 18:44
Välisministeeriumi kantsleriks saab Taimar Peterkop. “See ei olnud lihtne otsus”
Endisest riigisekretärist Taimar Peterkopist saab välisministeeriumi kantsler.
Uudised
  • 09.11.26, 20:22
Analüütikud: Nvidia juht jääb tõenäoliselt ametisse, kuid tema mõjuvõim võib väheneda
Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi ümber puhkenud luureskandaal tekitab Wall Streetil küsimusi ettevõtte tuleviku kohta. Analüütikute hinnangul on Huangi lahkumine vähetõenäoline, kuid juhtum võib kahjustada tema usaldusväärsust ja suurendada regulatiivseid riske.
Börsiuudised
  • 09.11.26, 20:37
Tesla lõpetab Cybertrucki tootmise, osa ostjaid jääb autota
Tesla peab tagastama osale Cybertrucki tellijatest ettemaksu, kuna ettevõte lõpetab elektrilise pikapi tootmise järgmise aasta keskel.
  • ST
Sisuturundus
  • 30.10.26, 11:39
Balti kinnisvaraturg tüürib rekordi suunas välisraha lahkumise kiuste
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.

Hetkel kuum

Arno Paveli legendaarse villise küljel on kirjas, kuhu on omanik sõidukiga jõudnud. See on nõukogudeaegse tootja UAZ maastikuauto, mille hüüdnimi on tuletatud teise maailmasõja ajal kuulsaks saanud USA sõjeväemaasturist Willys MB.
Uudised
  • 08.11.26, 06:00
80aastane tuntud villisemees abistab Ukrainat rindel ja roolib kodus koolibussi
Goldman Sachs on USA investeerimispank, mida peetakse maailma üheks mõjukaimaks finantskontserniks.
Börsiuudised
  • 08.11.26, 12:07
USA suurpank keelas paljudel töötajatel AI-tööriistade kasutamise
Raivo Hein esinemas Investor Toomase konverentsil.
Uudised
  • 07.11.26, 18:00
Investor, kes kergitab meeleldi klaaslagesid. “Mõnda neist ei peagi tingimata purustama.”
Juubelile lähenev Raivo Hein lõi uue eesti vanasõna
Greg Abel (fotol) sai Berkshire Hathaway tegevjuhiks tänavu 1. jaanuaril pärast seda, kui legendaarne investor Warren Buffett otsustas eelmisel aastal, et taandub juhirollist.
Börsiuudised
  • 07.11.26, 17:07
Berkshire Hathaway kiirendas aktsiate tagasioste
Poolas ühes suuremas linnas Krakowis toimunud tulistamise järel kuulutati välja kaks leinapäeva.
Uudised
  • 08.11.26, 09:34
Krakowi tulistamises suri kuus inimest, riigis kuulutati välja kaks leinapäeva
“Viiking ja austraallane peavad koos baari. Kõlab ju täiesti loogiliselt,” märgib Omar Toddi (pildil vasakul) suunurgas rahulolev naeratus. Eestlasest ehitaja Ragnar Toom, keda kohalikud kutsuvad Viikingiks, villib õhtuti koos äripartneriga oma spordibaaris külalistele joogipoolist.
Suur lugu
  • 07.11.26, 06:00
Luksusvillad ja õllebaar. Eesti ehitaja ajab äri WikiLeaksi partei asutajaga
Märgistamata poliitreklaam levib teiste seas Selveri pindadel ja sisekanalites.
Uudised
  • 08.11.26, 16:37
Kaupmehed võitlevad käibemaksu vastu märgistamata poliitreklaamiga
Kuna majandus areneb tsükliliselt, on Newsec Balticu analüütiku Neringa Rastenytė sõnul usutav, et uus välisinvesteeringute laine saabub 2030. aasta paiku ning kohalikel investoritel on siis hea võimalus kasum realiseerida.
  • ST
Sisuturundus
  • 30.10.26, 11:39
Balti kinnisvaraturg tüürib rekordi suunas välisraha lahkumise kiuste
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
"Praegu on kõige raskem aeg minu elus,“ ütles Floorini asutaja ja omanik Arvi Mägin.
30 aastat tegutsenud Floorin läheb pankrotti. "Kõige raskem aeg minu elus"
“See ei olnud lihtne otsus,” kommenteeris Taimar Peterkop.
Välisministeeriumi kantsleriks saab Taimar Peterkop. “See ei olnud lihtne otsus”
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
Kaitseminister Hanno Pevkurile (Reformierakond) läks skandaal maksma ametikoha ning tõi lõpuks kaasa poliitikast loobumise
Kaitseministeerium: Dataseli hankes olid selged puudujäägid
Tehisintellektisektori tõusu vedasid kiibitootjad. Eriti tugevalt kerkis AMD aktsia, mis kallines 12% pärast seda, kui investeerimisfirma Oppenheimer analüütikud tõstsid aktsia soovituse ostutasemele.
AI-aktsiate taastumine vedas Wall Streeti tugevale tõusule
Trump ütles pühapäeval, et ei pea uusi sõjalisi lööke Iraani vastu tõenäoliseks, kui läbirääkimised konflikti lõpetamiseks edenevad.
Trumpi sõnum langetas nafta hinda
Nafta hind langes nädalaga 16%
Tootmise lõpetamise põhjuseks on Tesla otsus keskenduda Cybercabi ehk isejuhtiva robottakso tootmisele.
Tesla lõpetab Cybertrucki tootmise, osa ostjaid jääb autota
Emil Rutiku (vasakul) ja Heiki Hallik esitlemas Porkuni viinavabriku toodangut, mille seas 44kraadine kartuli naps ja 51kraadine kartuli kärakas.
Väike pagarikoda käivitas oma viinatootmise
“KRSi tugevus on see, et kõik vajalikud oskused on meie enda meeskonnas olemas,” ütleb KRSi peadirektor Paulius Grigas.
  • ST
Üle 300 miljoni euro eest tellimusi kogunud KRS kaasab võlakirjadega kasvuraha
Võlakirju saab märkida 11. novembrini
Huang tunnistas abieluvälist suhet pärast teateid tema seotusest Hiina ärinaise Alice Huangiga, keda kahtlustatakse Hiina luure heaks töötamises.
Analüütikud: Nvidia juht jääb tõenäoliselt ametisse, kuid tema mõjuvõim võib väheneda
Bernhardsson ei välista, et osa AI-ettevõtete väärtustest on liiga kõrgele kerkinud. Samas peab ta võimalikku börsilangust pigem ajutiseks tagasilöögiks kui märgiks sektori kasvuvõimaluste ammendumisest.
Rootsi AI-ettevõtja ennustab tehisintellektiturule 20protsendist langust
Augustis seadsin neli punkti, mille täitmist jälgin järgmistel kvartalitel. Seal näen probleeme, kuna neljast üks on täidetud ja teistega on seis hapum.
Ireni rekordilised tulemused tekitasid muret
Investor Toomase kommentaar
Softbank on 13% osaluse omandamiseks OpenAI-s on kulutanud 64,6 miljardit dollarit.
SoftBanki hiigelpanus OpenAIsse teeb investorid närviliseks
Kuigi kolmas kvartal kujunes Tallinna Sadamale edukaks, on üheksa kuu tulemused mullusest nõrgemad.
Tallinna Sadama kvartalikasum kasvas kümnendiku võrra
“Kui langus täna või järgmisel nädalal jätkub, ostan kindlasti juurde ja veelgi suuremalt,” nentis Lev Dolgatsjov.
Börsikrahh pani Eesti investorid ostma. Lev Dolgatsjov: investeerisin 85 000 eurot
Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi lubas, et aruanded saavad esitatud.
Maksuameti juhi firmal on majandusaasta aruanded esitamata
Eesti võiks pingutada tehisarusse investeerimisel rohkem, märgib Madis Toomsalu.
Toomsalu: riik võiks laenata 500 miljonit ja investeerida tehisaruettevõtetesse
“Ma olen juba pensionär,” tõdes Toomas Raud. “Võib-olla lähen poja firmasse hekke lõikama. Nagu öeldakse, teen päris tööd.”
34aastase ajalooga transpordifirma esitas pankrotiavalduse. “Jaks sai otsa”
Nortali omanik Priit Alamäe ja välisminister Margus Tsahkna on vanad sõbrad.
Erandi jahil: kaitsetöösturid lobistasid 700 miljoni eurost otsediili, ministeerium tõmbas pidurit
Suurim küsimus on nüüd, mida teeb edasi Donald Trump.
Šokk Ühendriikide vahevalimistel: demokraatide sinisest lainest sai tsunami
Mida teeb nüüd Trump?
Farmaatsiatööstuse karmimad reeglid tähendavad, et suurusjärgus 450 Euroopa tehast ei vasta enam nõuetele. Veiko Saluste vedamisel ehitatud Tallinna tehas on üks uuemaid ja on Euroopa kümne suurema seas.
50 miljoniga rajatud Tallinna tehases valmib Eesti aastane vajadus nelja tunniga. “Nii suurt pole ma varem ehitanud”
Just selliste vaadete pärast Lissaboni kinnisvaraturul võidujooks käibki. Portugali pealinna katusekorteri pisikeselt rõdult avaneb vaade Pürenee poolsaare pikimale jõele Tejole, mille kaldale on Lissabon rajatud.
Ole kiire või jääd ilma: kinnisvaranäljas eestlastena Portugali keeval turul
Äripäeva eksperiment: käisime Portugalis korterit ostmas

Podcastid

Tööstusjuht: ostujuhtimist ei saa nimetada tugifunktsiooniks
Tööstusuudised eetris
Tööstusjuht: ostujuhtimist ei saa nimetada tugifunktsiooniks
00:00
Kaitsesektori tippude sage ametivahetus nõuab ohjamist, aga peletab välismaale. “Eestis ei olegi võimalik toimetada”
Poliitikute töölaud: riigikogu valimiste erisaade
Kaitsesektori tippude sage ametivahetus nõuab ohjamist, aga peletab välismaale. “Eestis ei olegi võimalik toimetada”
00:00
Ursel Velve meenutab aega pärast Samsungi: meeltesegaduses läksin kiirlaenuärisse, see kestis pool päeva
Tagasilöök
Ursel Velve meenutab aega pärast Samsungi: meeltesegaduses läksin kiirlaenuärisse, see kestis pool päeva
Eesti kunsti hinnatõus toob välismaalt teosed tagasi. "Hinnad on tugevalt tõusnud ja seda märgatakse"
Hommikuprogramm
Eesti kunsti hinnatõus toob välismaalt teosed tagasi. "Hinnad on tugevalt tõusnud ja seda märgatakse"
Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi
Äripäev eetris
Äripäev eetris: äärmustest väsinud ameeriklased valisid korralikke tööinimesi
Inbanki juht: meiesarnaseid ettevõtteid on Stockholmi börsil palju
Hommikuprogramm
Inbanki juht: meiesarnaseid ettevõtteid on Stockholmi börsil palju
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
13.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
24.11.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Äripäeva Akadeemia
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (24.11., 08.12.,09.12. ja 14.12.2026)
Äripäeva Akadeemia
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
25.11.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.11.2026 Vaibkoodimine
Äripäeva Akadeemia
Vaibkoodimine
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium IV lend (25.11.2026-06.10.2027)
26.11.2026 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
26.11.2026 Exceli baaskoolitus
Äripäeva Akadeemia
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 08.11.26, 06:00
80aastane tuntud villisemees abistab Ukrainat rindel ja roolib kodus koolibussi
2
Uudised
  • 07.11.26, 15:00
Nädala lood: ärimaailma vana kala rääkis end sisse, pika ajalooga firma “jaks sai otsa”
3
Börsiuudised
  • 08.11.26, 12:07
USA suurpank keelas paljudel töötajatel AI-tööriistade kasutamise
4
Uudised
  • 06.11.26, 13:30
Siim Pohlak müüs raadioäri maha. Uus omanik: oli kallim kui arvasin
5
  • ST
Sisuturundus
  • 06.11.26, 11:00
Tallinki toiduäri telgitagused: 21 000 restoranikohta ja sadu tonne toitu aastas
6
Suur lugu
  • 07.11.26, 06:00
Luksusvillad ja õllebaar. Eesti ehitaja ajab äri WikiLeaksi partei asutajaga

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 09.11.26, 23:53
AI-aktsiate taastumine vedas Wall Streeti tugevale tõusule
Börsiuudised
  • 09.11.26, 20:37
Tesla lõpetab Cybertrucki tootmise, osa ostjaid jääb autota
Uudised
  • 09.11.26, 20:22
Analüütikud: Nvidia juht jääb tõenäoliselt ametisse, kuid tema mõjuvõim võib väheneda
Uudised
  • 09.11.26, 18:44
Välisministeeriumi kantsleriks saab Taimar Peterkop. “See ei olnud lihtne otsus”
Uudised
  • 09.11.26, 18:00
Väike pagarikoda käivitas oma viinatootmise
Uudised
  • 09.11.26, 16:54
30 aastat tegutsenud Floorin läheb pankrotti. "Kõige raskem aeg minu elus"
Börsiuudised
  • 09.11.26, 16:37
Wall Street alustas esmaspäeva tõusuga, fookuses AI ning Nvidia
Juhtkiri
  • 09.11.26, 16:18
Nvidia juhi armuafäär on hullem kui tema surm
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026