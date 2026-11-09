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Reet Roos räägib teekonnast rikaste TOPi. "Kõige rumalam on koondada kriisi ajal"

Ettevõtja ja investor Reet Roosi hinnangul tuleb kriiside ajal töökohti säilitada ja raskemad otsused langetada kõrghetkedel.
Ettevõtja ja investor Reet Roos meenutas, kuidas Krimmi annekteerimine tekitas temas nii suurt sõjahirmu, et ta jooksis lapsevankriga poodi ja investeeris kogu oma raha füüsilisse kulda. Tagantjärele ta tehtud otsust ei kahetse.
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