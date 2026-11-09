Reet Roos räägib teekonnast rikaste TOPi. "Kõige rumalam on koondada kriisi ajal"

Ettevõtja ja ajaloolase taustaga Reet Roosi ettekanne investor Toomase konverentsil kandis otsekohest kogemuslugu, kuidas kriisid on olnud paratamatu osa tema edust. “Heal ajal ujuvad kõik rooli, aga kui sa oled turuliider heal ajal, siis kriisi ajal ei maksa sa enam midagi.“
Ettevõtja ja investor Reet Roos ostis emotsiooni ajendil kogu vaba raha eest kulda, kuna talle näis, et maailm on kriisis. Ilma pika plaanita otsuse järel on kuld endiselt tema portfellis ja praeguseks ligi viis korda kallim.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.