Tagasi Erandi jahil: kaitsetöösturid lobistasid 700 miljoni eurost otsediili, ministeerium tõmbas pidurit Tarkvaraettevõtte Nortal eestvedamisel soovis punt kaitsetööstureid sõlmida riigiga kiirkorras 700 miljonit eurot väärt lepingut Eestile droonikupli väljaehitamiseks ilma selleks hanget korraldamata. Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas püüti 700 miljoni euro suurusele droonikupli plaanile saada valitsuselt erand ilma tavapärast hanget korraldamata;

mida rääkis Margus Tsahkna oma seostest Priit Alamäe ja konsortsiumi plaaniga ning miks tõmbas ministeerium tehingule pidurit.

Lobitöö käis kõrgel tasemel, koostatud oli juba pressiteade ning esmane meediaplaan. Ettevõtjate plaanide järgi oleks saanud hankekorrast mööda minna valitsuse otsusega, aga tekkis tõrge.

Avalikus sektoris valitseb muidu vankumatu reegel, et suuri summasid ei kulutata ilma hanketa. See tähendab, et tuleb korraldada konkurss, andmaks kõikidele huvilistele võimalus teha oma pakkumised.