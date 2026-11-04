Erandi jahil: kaitsetöösturid lobistasid 700 miljoni eurost otsediili, ministeerium tõmbas pidurit

Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) jagas viimastel aastatel Ukraina toetamiseks kaitsetööstusele sadu miljoneid eurosid ja sõlmis 11 lepingut ‒ neist ühe ettevõtte vastu läks riik kohtusse ja teise võimalikku rikkumist veel uurib.
Loetud päevad enne ametist lahkumist üritas riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) asejuht Katri Raudsepp suunata droonitõrje rakettide hanget Margus Linnamäe osalusega kaitsefirmale Frankenburg. Paar kuud hiljem, pärast RKIKist lahkumist, asus Raudsepp tööle teise Linnamäe osalusega ettevõttesse.
Ma ei taha kuidagi kritiseerida endiseid riigiametnikke ja poliitikuid, kes on leidnud uued väljakutsed erasektoris. Küll tasub murelikult vaadata trendi, kus riigiametnike tee erasektorisse pole enam läbipaistev, kirjutab Parempoolsete esimees ja endine riigi peaprokurör Lavly Perling.
Eesti riigikaitsesse panustamiseks ei pea tootma ise relvi ega tegutsema kaitsetööstuses, vaid tuge saab näidata ka muul moel. Mõnikord tähendab panus reservväelase palga säilitamist õppuse ajal, teinekord ettevõtte tehnika ja oskuste kasutamist, annetust, töötajate koolitamist või võimalust, mille kaudu saavad riigikaitsesse panustada ka ettevõtte kliendid. Tänavu jõuab tööandjate roll riigikaitses esimest korda ka Eesti ettevõtluskonkursile, kus antakse välja tiitel “Aasta riigikaitsjate toetaja 2026”.