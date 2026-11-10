Viis Taani aktsiat on kuuga üle 20% rallinud. Investorid näevad veel tõusuruumi

Viis Taani suurettevõtte aktsiat on viimaste nädalatega kallinenud üle 20%. Investorid näevad tõusuruumi veelgi, kuid pole üksmeelel, millistel aktsiatel on suurim potentsiaal.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: millistele viiele Taani aktsiale näevad investorid ka pärast järsku rallit veel enim tõusuruumi ning miks lähevad ekspertide eelistused lahku;

kuidas kommenteeris Genmabi juht Jan van de Winkel ettevõtte tugevat kuud ja miks võib USA tehnoloogiaaktsiate langus Taani tervishoiufirmadele kasuks tulla.