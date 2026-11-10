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Analüütik: Jensen Huangi lahkumisega kaoks kolmandik ettevõtte väärtusest

Nvidia turuväärtus võib tegevjuhi Jensen Huangi võimaliku lahkumise korral kukkuda kuni 30%, hoiatab tehnoloogiaanalüütik Dan Ives.
„Jensen on Nvidia DNA keskne osa. Ettevõtte edu ja ambitsioonid tehisintellekti valdkonnas on lahutamatult seotud tema jätkamisega tegevjuhina,“ märkis analüütik.
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