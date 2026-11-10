Analüütik: Jensen Huangi lahkumisega kaoks kolmandik ettevõtte väärtusest

Nvidia tegevjuhi Jensen Huangi ümber puhkenud luureskandaal tekitab Wall Streetil küsimusi ettevõtte tuleviku kohta. Analüütikute hinnangul on Huangi lahkumine vähetõenäoline, kuid juhtum võib kahjustada tema usaldusväärsust ja suurendada regulatiivseid riske.
Leedu strateegilise taristu ehitusettevõtte KRS võlakirjade märkimisperiood lõpeb 11. novembril, kuid ettevõte jätkab tellimusportfelli kasvatamist. Juba suvel ületas KRSi tellimusportfell 300 miljoni euro piiri ning augustist oktoobri lõpuni sõlmis ettevõte uusi ehituslepinguid 27,2 miljoni euro väärtuses ilma käibemaksuta.