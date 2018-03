Eduminut: Indrek Laul

Eduminut on momentvõte eduka inimese mõttemaailmast. Sel korral annab lihtsatele küsimustele ausaid vastuseid pianist ja Estonia Klaverivabriku omanik Indrek Laul.

Laul meenutab, et pill oli vaja nõukogude ajast välja tuua ja muuta kvaliteetsemaks. „Ma panin tähele, et mida rohkem aktsiaid oman, seda rohkem on mul võimalik klaverivabriku tööd muuta. Ostsin pidevalt aktsiaid juurde ja nägin, et see aitab kaasa sellele, et ma saan pilli kvaliteeti paremaks teha,“ rääkis ta.

Indrek Laul ütleb, et äri ja muusika sarnasus on suur. Tema sõnul nõuab muusikaalane töö palju distsipliini, korrektsust, täpsust – isegi numbrilist, loogilist mõtlemist. Need oskused kandis ta ettevõtlusesse üle.

Estonia Klaverivabrik AS Asutatud 1993. aasta alguses

Töötajaid 43

Müügitulu 2016. aastal 2,4 miljonit eurot, ärikasum 521 738 eurot

Indrek Laul on ka EY Eesti aasta ettevõtja tiitli nominent

Nüüdseks on tema ettevõtte ainuomanik. Viimase kolme aastaga on Estonia Klaverivabriku müügitulu kasvanud 38 protsenti ja nõudlus on suurem, kui kvaliteeti hindav tehas toota suudab.

Laul on olnud klaveritootmises 1991. aastast, nii et tänavu läheb tal 25. aasta. Indrek Laul õppis Tallinna Muusikakeskkoolis klaveri erialal ja seejärel Tallinna Konservatooriumis, jätkas õpinguid Belgradi kunstiülikoolis ja seejärel New Yorgi Juilliard Schoolis. Võõrsil veetis ta ühtekokku 24 aastat.

Naastes Eestisse, on Indrek Laul veendunud, et rahvusvahelise edu saavutamiseks on lisaks pilli heale kõlale oluline ka klavervabriku lugu, mis näitab, et armastust muusika vastu antakse edasi põlvest põlve.