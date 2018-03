Kuidas ärilaenu abil konkurentidest ees püsida?

Bigbanki ärilaenude üksuse juht Aimar Roosalu https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180305/BOOK01/180309886/AR/0/AR-180309886.jpg

Kinnisvaraturu aktiivsus Eestis on nii ostjate kui ka arendajate poolel väga kõrge. See on loonud hea eelduse, et nii elukondliku- kui ka ärikinnisvara arendus jätkub ka edaspidi tervislikus tempos. Pakkumine on tõusnud ja seni on pakutavale kinnisvarale nõudlust jätkunud. Mediaansel hinnatasandil käib kinnisvaraturul tihe sagimine ning majanduskasvu ja inflatsiooni toel kipuvad kinnisvara hinnad tõusma. Kinnisvaraäri rahastamisel on aktiivsed ka pangad ning tänu sellele saavad nutikamad arendajad teistest turuosalistest ühe sammukese ees püsida. Sellest räägib Bigbanki ärilaenude üksuse juht Aimar Roosalu.

„Kinnisvaraturg toimib nagu iga teine turg, siin leiab nii kõrgeid kui ka madalaid hindu – esimesed ootavad oma tehingutega kauem, teised jõuavad tehingutesse kiiremini. Kui ka üldine pakkumine suureneb, siis see ei ole veel halb. Tegu ei ole tingimata ülekuumenemisega. Turg teeb omad korrektuurid ning halvemal juhul tähendab see vaid objektide müügiaja pikenemist,“ selgitab Aimar Roosalu. „Riske võib igal pool näha, kuid majanduses on siiski kõik hästi – kaua oodatud inflatsioon on lõpuks kohale jõudmas ning senine optimism püsib nii kinnisvaraäris kui ka -arenduses. Nii pakkumise kui ka nõudluse kasvu tajume ka meie Bigbankis. Kuna kinnisvaraturg on tugev, siis kinnisvaraarendusega tegelevaid ettevõtteid tekib pidevalt juurde. Neid rahastavad pangad üsna paindlikult. Ma ei näe ka seda, et mõni arendaja turult lahkumas oleks. Pigem vastupidi, kõik teevad ambitsioonikaid kasvuplaane. Mis ühelt poolt on hea, kuna nähakse tulevikku positiivses valguses, kuid teisalt ilmselt tähendab see ka pakkumise kasvu, mis omakord võib viia turu mõneks ajaks küllastuspunkti. Aga julgen ennustada, et nii 2018. ja 2019. aastal suurenevad pankade ärilaenude mahud veelgi,“ sõnab Roosalu. Roosalu kinnitusel on peagi saabuv inflatsioon küll hea, kuid teisalt on see ka risk, millega tuleb ettevõtluses arvestada. Raha muutub odavamaks ning laenuintressid kallinevad ja see muudab äritegevuse kulukamaks. Ärikinnisvara üüriturul peavad turuosalised arvestama, et kui kasutatakse kinnisvara finantseerimisel pangalaenusid, siis intresside tõustes intressikoormus suureneb. Heas äriplaanis on see üürihinna sisse juba indekseeritud või maandatakse risk intressi fikseerimise kaudu.