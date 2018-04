Kuidas piim pakki jõuab

Paljud tarbijad kujutavad oma unistustes piima saamise lugu järgmiselt. Varajane suvehommik. Uduvines karjamaa. Kummikud sahisevad kasteses rohus. Läbi udu vilksatab valge pearätt ja käevangus kiigub lüpsik, eemalt kostab vaikset ammumist. Perenaine läheb hommikusele lüpsile.

Elle Must

Valio Eesti Laeva Meierei konsulent

Kui tegelikult võib sellist nostalgilist pilti tänapäeval kohata ehk veel vaid Haanjamaa kuplite vahel, ei ole piima juures peamine siiski muutunud – kõik saab jätkuvalt alguse tervetest ja õnnelikest lehmadest.

Juba 5000 aastat tagasi, kui veis inimeste poolt kodustati, peeti lehmapiima ilu ja tervise allikaks ning seda igati õigustatult - lehmapiimas on rohkem kui 100 kasulikku ainet.

Vanasti lüpsti lehmi käsitsi. Nüüd kasutatakse piimafarmides lüpsimasinaid ja roboteid, mis kinnituvad pehmete nisakummidega lehma nisadele. Piim liigub voolikute ja torude kaudu lauda piimaruumi jahutus-säilitusmahutisse, kus see jahutatakse kiirelt nelja kraadini. Piima kiire jahutamine on vajalik selleks, et bakterite arv piimas ei suureneks ja piim säiliks kauem värske.

Külmaketi püsimist ja piima puhtust tuleb parima kvaliteedi nimel jälgida kogu piima teekonna vältel, alates lüpsist kuni tarbija klaasi jõudmiseni.

Et saaksime Valios olla kindlad oma piima ja piimatoodete kvaliteedis, oleme seadnud oma toorpiimatarnijatele väga kõrged standardid ning investeerime ka ise sellesse, et nende täitmine oleks igapäevaselt võimalik. Esmased laborandi ülesanded on juba piimafarmist toorpiima tooval autojuhil, kes teostab testid ja kontrollib piima temperatuuri.

Igast farmist saabunud toorpiima hinnatakse nii maitse, väljanägemise kui ka lõhna põhjal ning piimale tehakse ravimijääkide test. Kui toorpiim on piimaautost meierei tankidesse lastud, kontrollime taas piima temperatuuri, aga ka rasva- ja valguprotsenti ning happesust. Lisaks võtame piimatankidest uued, veelgi täpsemad ja tundlikumad ravimijääkide proovid.

Väga harva juhtub, et ravimijääkide test annab positiivse tulemuse ja seda kinnitab ka kordustest. See ei tähenda seda, et lõpetame farmeriga koostöö – ka kõige parematel tegijatel võib vahel juhtuda õnnetusi ja meie soov on häid partnereid hoida ja aidata. Piima, millel esinevad kvaliteediprobleemid, Valio tehasesse vastu ei võeta ning see läheb utiliseerimisele.

Enamikel juhtudel jõuab meie headelt partneritelt tehassesse vaid parima kvaliteediga toorpiim ning siis asub tehasemeeskond sellest erinevaid tooteid valmistama – joogipiima, keefiri, jogurteid, kohupiima ja palju muud. Jooksvaid maitsmisi ja kvaliteedikontrolle teostatakse kogu tootmistsükli jooksul ning alati võetakse proove nii esimestest kui viimastest valmistoote pakenditest. Teeme piimatoodetest nende kõrge kvaliteedi tagamiseks tervelt 430 proovi päevas – nii saame olla kindlad, et tarbijate toidulauale jõuab ikka see kõige parem piimatoode.

Armastatuimateks toodeteks on siiski Alma joogipiimad ning neid pakume igale maitsele – on väherasvane 0,05% rasvasisaldusega Alma piim, 2,5% rasvasisaldusega Alma piim nii kile- kui ka tetrapakendis ja värskeim lisa tooteperekonda on Alma 3,8%-4,2% rasvasisaldusega maapiim.

Paljud võimalikult ehedat ja nostalgilist kogemust otsivad tarbijad eelistavad juua vähem töödeldud piima. Ja see on igati mõistetav, sest piimarasv on viimastel aastatel saanud väga populaarseks selle tervislike omaduste tõttu. Eriti tuleks kanda hoolt selle eest, et naturaalne piim oleks kohal laste toiduvalikus.

Farmides lehmadelt saadav piim on toorpiim, mis tähendab, et joogi biokeemiline koostis on säilinud muutumatul kujul. Kuid jooja peaks arvestama ka toorpiimas leiduvate mikroorganismide ja bakteritega, mis võivad põhjustada erinevaid haiguslikke seisundeid. Seetõttu on ka näiteks Maaülikooli teadlased soovitanud toorpiima enne tarbimist kuumutada ning mõnes riigis ei lubata pastöriseerimata piima üldse müüagi.

Selleks, et olla kindel piima kvaliteedis, tasub eelistada siiski pastöriseeritud piima – lühiajaline kuumutamine inaktiveerib ensüümid ja bakterid ning tagab, et toorpiimas sisalduda võivad haigustekitajad hävitatakse. Alma 3,8-4,2% vahemikus kõikuva rasvasisaldusega maapiimavalmistamiseks on toorpiima lühikese aja jooksul pastöriseeritud, kuid ära on jäetud rasvaprotsendi normaliseerimine – tulemuseks on nostalgiline maapiima maitsega rammusam piim.

Kui Alma maapiim on läbinud homogeniseerimise ja pastöriseerimise protsessi, jookseb see mööda kaasaegseid piimaliine pakkidesse, vältides sealjuures igasugust kontakti õhuga – nii säilib piima naturaalne puhas maitse ja kõrge kvaliteet. Et piima maitse püsiks, tasub ka kodus kanda hoolt selle eest, et piimapakk oleks alati jahedas ning võimalusel ka korgiga suletud.