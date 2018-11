Allan Martinson: hakklihamasinast käivad läbi kõik edukad

Tehnoloogiaettevõtja ja investor Allan Martinson elab rahvusvahelist idufirmaelu ja juurutab suhtumist, et läbikukkumine on normaalne elu osa. Kes 80 korda läbi kukub, see lõpuks 81. korral õnnestub. Tema üks kestev suurõnnestumine on aga ka olla imelapse isa.

Tehnoloogiaharidusega Martinsoni karjääri algust märgivad märksõnad nagu BNSi uudisteagentuuri loomine ja aastad Delfi portaali ülesehitamist juhtkonnas kaasarääkimist, viimastel aastatel on aga meediaäri pildist kadunud ja nüüd käib mäng rahvusvahelisel tehnoloogiaidude maastikul. Vastuseks küsimusele, kas meediaäri on siis tõesti täiesti lootusetu, Martison muigab ja kinnitab, et on hariduselt ikkagi IT-inimene.

"Esimene töökoht mu tööraamatus oli ikkagi arvutiinsener," viitab ta keskkooli ajale. "Ilma et mul oleks olnud kõrgemat haridust, kirjutasin Teaduste Akadeemia Keemia Instituudis programme keemiliste reaktsioonide modelleerimiseks.”

Meediasse sattus ta aga lihtsalt sellepärast, et talle meeldis kirjutada. “Toimetasin Päevalehe, kunagise Noorte Hääle juures. Kui hakkasin Moskvas õppima, siis hakkasin lugusid kirjutama,” meenutab ta ja lisab, et ajakirjanduse juurde tõi ta Toomas Sildam, kes hiljem seisis presidendi kantseleis stoilise kilbina Toomas Hendrik Ilvese ja ajakirjanike vahel.