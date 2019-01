Hoiu-laenu ühistud jäävad investor Toomasele liialt riskantseks. Foto: Erik Prozes Jaga lugu:

Hoiu-laenuühistud jätavad mind külmaks

Ühisrahastuse kõige olulisem tunnus on see, et tavalised inimesed tulevad kokku ja panevad oma raha tööle. Sellisest vaatenurgast vaadates on hoiu-laenuühistud justkui ühisrahastuse üks vorm. Tavalised inimesed astuvad ühistu liikmeks ja teenivad koos oma raha pealt tootlust.

Eestis on üha rohkem hoiu-laenuühistuid tegutsema hakanud ja tänaval on nende reklaame rohkem näha. Olen ise märganud tänavatel vanemaealiste suunas hallipäiste kogujate piltidega turundust tegevat Põhja-Eesti hoiu-laenuühistut ning internetiavarustes Eriali hoiu-laenuühistu reklaame. Eriali kohta küsis ka üks minu lugeja, et kas oleks tegemist mõistliku rahapaigutusega.