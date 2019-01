Ära sa kergemeelselt müü!

Vaatasin üle tänavuse investorite edetabeli, kuhu mul seegi kord asja pole. Aga tasapisi hakkab rikkuse valem välja joonistuma.

LHV aktsiatesse on TOP 100 investorid paigutanud suurema osa oma rahast. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Selgub, et pean portfelli veel 45% võrra kasvatama, et 100. erainvestori kandadele astuda – ja see puudutab ainult Tallinna börsi aktsiaid, mida mul just ülemäära palju pole. Kui mu eesmärk oleks TOPi saamine, peaksin õppust võtma viimastel aastatel esiotsas figureerinud investoritelt.