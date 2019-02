Astun Warren Buffettiga ühte jalga

Olen olnud veidi oma iidoli moodi. Selline mõte välgatas, kui uurisin, millised on olnud Warren Buffetti Berkshire Hathaway viimased investeerimisotsused.

Sellise võimaluse andis mulle aruanne, mida kõik suured Ameerika Ühendriikide varahaldurid – Berkshire Hathaway nende hulgas – peavad esitama kord kvartalis USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile. Viimane aruanne on läinud aasta tormilisest viimasest veerandist. Sealt paistab, et Buffett on suurendanud panust eelkõige pankadele, nagu minagi oma värskes portfellitäienduses. Ja ka Apple'i puhul oleme olnud ühte meelt – pole kiirustanud müüma, ehkki aktsia on kõvasti tümitada saanud.