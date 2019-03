Hiina stiimulile lootes

USA keskpanga appi tõttamisest, kui börs jälle varisema kippus, tuli omal ajal käibele sõnapaar „Greenspan put“. Tõlkes müügioptsioonitehing endise USA keskpanga juhi Alan Greenspani nime järgi, mis väljendas seda, et suurt langust ei lasta sündida.

Nanjingi turg Foto: Zumapress/Scanpix

Nüüd olen kuulnud sõnapaari "Hiina put" ehk sarnast lootuste kontsentratsiooni Hiinale.

Et Hiina aitab oma kiire majanduskasvuga – või selle agressiivse ergutamisega – soost välja ka maailma teised majandused, määrates ühtlasi oma turunõudluse tõusude ja mõõnadega paljude ettevõtete käekäigu ja aktsiate trajektoori. Ka mina tundsin pitsitust portfellis, kui Apple’il iPhone’ide müük Hiina turul enam hästi ei läinud.

Soome ja Rootsi seotud

Äsja kiitsin siin Soome börsi – aga Soome börs on just selline, kus paljude suurte börsifirmade kasvu allikad on oma riigist väljaspool. Olgu see Kone, Nokia või Stora Enso. Sama seis on Rootsi börsil, mille käekäiku samuti aeg-ajalt kajastan – Autoliv saab viiendiku tuludest Hiinast. Tööstushiidudel nagu SKF, Atlas Copco, Alfa Laval, SKF, Assa Abloy tuleb Nordea panga andmeil vähemalt 10% tuludest Hiinast. Euroopa suurimas majandusruumis Saksamaal läheb Hiina 7% ekspordist. Kriisi ajal aitas Hiina stiimul Saksamaa majandusel kergemini toime tulla, praegu kõigutakse languse äärel.

Mõtlesin Hiinale ka siis, kui Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi hiljuti ootamatult suure laengu keskpanga arsenalist Euroopa majanduse ergutamiseks välja tulistas. Kui salv tühi – miinusintressid juba jõus ja suured tugiostud tehtud – ei jää muud, kui loota välisele vedurile. Hiina võtab aga tuure maha. Stiimul on siiski tulemas, kinnitas reedel Hiina peaminister Li Keqiang.

Suur, aga eelmisest väiksem

See Hiina „put“ ei ole aga mastaabilt – vähemalt teadaoleva järgi – võrreldav sellega, mida tegi Hiina enda ja maailma majanduse heaks Lehmani krahhi järel. Summad on silmaga vaadates sarnased, kuid mitte suhtena SKPsse – Hiina majandus on kasvanud. Toona ulatus stiimul vähemalt 13% SKPst, kirjutas Wall Street Journal, ja ajaloolase Adam Tooze’i raamatust lugesin, et koos finantssektori stiimuli ehk järsult kasvanud laenudega oli osakaal SKPs veelgi suurem. Nüüd on see number alla 5%. Juba aprilli algusest käivituvad maksukärped ja tulevad ka infrastruktuuri investeeringud. Kuid mitte enam suurt rahakülvi, millega kaasnesid tahtmatud kõrvalmõjud. Majanduskasvu ootuse kärpis Hiina valitsus 6–6,5%-le, mis on pea kolmekümne aasta kõige aeglasem tempo.

Kunstlikust stiimulist parem oleks muidugi kaubandustüli lahenemine USAga. Reedel Hiinas kiirkorras vastu võetud välisinvesteeringute seadus, mida on ammu oodatud, on küllap nende kõneluste õlitamiseks. Ja ilmselt ka Euroopa lepitamiseks, mille hoiakud Hiina suhtes on järjest piredamaks muutunud. Nüüd väidavad uudised, et Hiina ja USA president saavad tehingu märgiks käed lüüa ehk aprillis. Kui aga USA president siis Hiina järel Euroopa ette võtab, pole hõlpu kauaks.