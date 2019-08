Kas põhi on praegu või alles ees?

Just selles üritasin selgusele saada eile hommikul, mil kohtusin Äripäeva kontoris Ekspress Grupi viimaste majandustulemuste valguses ettevõtte finantsdirektori Signe Kukiniga.

Ekspress Grupp suurendas käivet, kuid kaotas kasumis. Foto: Andras Kralla

Tõsi ta on, et Ekspress Grupi aktsia on sel aastal kukkunud pea 18 protsenti ning viimase 3 aastaga on kontserni turuväärtusest kadunud rohkem kui 35 protsenti. Ka kolmapäeval avaldatud kvartalitulemustest selgus, et kasum aktsia kohta vähenes 3 sendilt 1-le. Tõsi, müügitulusid suudeti parandada 2 miljoni euro võrra 17,5 miljoni euroni.