Korteri väljaüürimine oksjonil lennutas hinna kümnendiku võrra kõrgemale

Korteri väljaüürimine oksjonil võib lennutada hinna kümnendiku võrra kõrgemale, avastasin uues portaalis.

Üürioksjonikeskkonna Bidrento.ee ekraanitõmmis. Foto: Bidrento

Üürikuulutusi on bidrento.ee portaalis praegu veel vähe, kõigest 37, millest kortereid on 24. Portaalis toimuvat jälgides ja üürile andjate kogemusi uurides sain aru, et see on kv.ee, city24.ee ja teiste suurte kõrval värskendav võimalus.