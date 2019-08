Jumal tänatud, et ma ise investeerisin

Kui ma oleksin oma investeerimiseksperimendi alguses raha kõige parema progressiivse fondi kätte andnud, oleksin täna peaaegu kolm korda vaesem.

Foto: Raul Mee

Ma olen olnud algusest peale seda meelt, et kõik sambad tuleb ära unustada ja vastutus oma pensioni eest oma kätte võtta. Samuti ei kõlba lapsed investeerimisobjektina mitte kuhugi: laps pole mul orjaks siia ilma tehtud. Lapsed, keda mul legendi järgi on tervelt kaks, peavad oma elu elada saama, mitte minule vanaduses lusikaga putru suhu toppimas käima. Eks sellepärast see investeerimiseksperiment mul ellu kutsutud saigi.