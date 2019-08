LHV korraldas aktsionäridele sauna ja pakkus eelismärkimisõigust

Tanel Padar oli aktsionäride koosolekul esimest korda, kuid teatas entusiastlikult, et kavatseb märkimisel osaleda. Foto: Liis Treimann

Enne koosolekut olin just elanud üle vapustuse, et üks minu portfelli aktsia, nimelt Lerøy Seafood kukkus kümme protsenti kauplemispäeva alguses. Peas kaotusest masendavad mõtted, siirdusin LHV koosolekule, kus ruum oli tapvalt palavaks köetud, kuid tahtsin saada selgust uue aktsiaemissiooni ja eelismärkimisõiguste kohta.

Kui ma Hiltoni hotelli kohale jõudsin, sain meeldiva üllatuse osaliseks, nimelt tundsid registreerimislaua neiud mind ära enne, kui jõudsin oma dokumendi välja koukida. Nimi kirjas, püüdsin maitsvaid suupisteid mugides sisse sulanduda ja mõne aktsionäriga koosoleku algust oodates veidi juttu ajada. Lisaks mitmele varasemast koosolekust tuttavatele pintsaklipslastele oli kohale tulnud veel üks huvitav isik – rokkar Tanel Padar. Padari sõnul oli see tema esimene aktsionärid koosolek. Ta ütles, et ootab huviga koosolekut, et olukorraga tutvuda. „Mulle meeldib LHV, olen siin nii klient kui ka aktsionär ja kavatsen ka juurde märkida,“ rääkis Padar.