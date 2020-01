Sain Omarahas rahakraanid lahti

Kui veel hiljuti nukrutsesin selle üle, et Omaraha portaalis olev raha ei taha üldse kuskile suunda liikuda, siis nüüdseks võin rõõmustada, et raha on hakanud laenudesse voolama.

Investor Toomase konto Omarahas Foto: ekraanitõmmis

Tavapäraselt on laenuäris detsember kibekiire kuu. Arusaadav, sest jõulukingid vaja osta ja selle tarbeks võetakse ka usinalt laenu. Hoidsin pöialt, et jõulupoodlemise mõju ka Omarahasse jõuaks, aga võta näpust, enne jõule ei olnud laenumahu kasvu kuskilt näha ja hoolimata veidi madalamale sätitud intressimääradest ei vähenenud kontol vaba raha hulk üldse.