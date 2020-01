265 075 eurot – see on minu mõõt!

Täpselt selline summa ehk 74% portfellist on mul paigutatud aktsiate alla alanud tulemuste hooajal. Ei saa salata, et minu ootused on kruvitud kõrgeks.

Investor Toomas paneb suuri lootusi Apple´i aktsiale: kui ta ka ei tõuse tulemuste peale, võiks ta vähemasti seal praeguste kõrguste juures püsida. Foto: imago/Scanpix

Minu jaoks saab tulemuste hooaeg avapaugu vähem kui kahe nädala pärast: 28. jaanuaril löövad oma numbrid letti Swedbank ja Apple. Apple´ist on põhjust nii mõndagi oodata: kasum aktsia kohta (EPS) peaks kvartalite võrdluses kasvama 8%. Suhtarvudelt on ta muidugi hetkel kallivõitu: P/E 26 ja praeguse 311dollarilise hinna juures pakuvad Reutersi küsitletud analüütikud õiglaseks hinnaks 285 dollarit ehk ennustatakse langust. Aga tal on hoog sees ja ta on selle aastaga kallinenud tervelt 6%, möödunud aastal enam kui 80%.