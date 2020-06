20 aastat hiljem: börsifiasko uus start

Koroonakriisis pole see nii vastupidavaks osutunud kui telekommunikatsioonisektori ettevõttest võiks arvata. Põhjuseks läinud aasta lõpus Bonnierilt ostetud televisiooni- ja meediaüksuse reklaamitulude langus ja spordiürituste ärajäämine, mis vähendas tulusid maksulistest teleteenustest. Maikuus tulnud uus juht asus aga kiirelt muudatusi ellu viima, et vilets olukord ümber pöörata. Foto: Reuters/Scanpix

2000. aasta juunis tegi börsidebüüdi Telia, millest saadud valus õppetund on paljudel rootslastel investeerimisisu minema pühkinud.

Maikuus alustanud uue juhi vedamisel võib Telia aga praegu olla soodne investeerimiskoht, kui jagada arvamust, et varem Telia konkurendis Tele2-s tubli tulemust näidanud Allison Kirkby suudab Telias edu korrata. Kirjutasin juba läinud aastal, et Telia ümber on huvitavat liikumist, kui kontserni uue juhi ja juhatuse esimehe nimed teatavaks said.