Vau, Ampler!

Ampler Bikesi asutaja Ardo Kaurit võib kasvava ettevõttega rahule jääda. Foto: Raul Mee

Mõista-mõista, kes võiks praegu nii arvata: “Kui see on kriis, siis sellises kriisis ma elada tahaksingi!” See on elektrijalgrattaid tootva Ampler Bikesi investor!

Aga ega see järeldus kergelt tulnud. Koterdasin jälle mööda Funderbeami ringi ja uudistasin erinevate firmade raporteid. Amplerini jõudes sirvisin raporti läbi, panin kinni, läksin tegin kohvi ja mõtlesin, kuidas saab edulooks pidada 172 000eurost kvartalikäivet? Hea oli, et mõtlema jäin, sest otsustasin raporti igaks juhuks korraks veel lahti teha. Äkki mul jäi midagi märkamata?