Investor Toomas: Tallinki juhid jagasid vihjeid

Lugesin Tallinki juhi jutust välja mõned lootustandvad vihjed. Foto: Andras Kralla

Väisasin täna Tallinki aktsionäride üldkoosolekut, kust sain paar kasulikku vihjet tuleviku kohta.

Koosoleku avasõnad lausus nõukogu esimees Enn Pant, kelle sõnutsi jääb ta Tallinki viimaste kuude käekäiguga igati rahule. „Kogu maailm on suures sõjas COVID-19-ga ja ma tahan öelda, et Tallinkil on läinud selle taustal väga hästi.“