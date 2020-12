Lahutasin end Teslast ja võtsin kasumi välja

Tesla juht Elon Musk aastal 2010, mil Tesla noteeriti Nasdaqi börsil. Foto: Reuters/Scanpix

Jah. Lõin oma positsiooni Teslas lukku ja kuigi teenitud kasumi üle oleks patt nuriseda, on mul siiski pisut jaakroosaarelik tunne, nagu oleksin turu vastu panustanud ja aktsiat short'inud.

Nädalavahetusel asja üle järele mõeldes ja esmaspäeval esimest S&P 500 indeksiga liitumisejärgset kauplemispäeva jälgides võtsin vastu otsuse panna oma aktsiad täna turu avanedes müüki. Kui reedel oleksin saanud 99,7% kasumiga turult lahkuda, siis täna seda otsust tehes on mu tulu investeeringult 86%. Aga lühikese aja kohta on see ju siiski väga hea. Hoidsin Teslat ainult 106 päeva. Kui taandaksin tootluse aastale, siis võiksin öelda, et tootlus oli 296%, mis pole üldsegi paha.