Kõik roheline ei ole veel kuld. Citylogistiku juhtum

Funderbeami platvormil tegevuse lõpetanud iduettevõtte Citylogistiku elektriline veok. Foto: Citylogistik

Tegin oma tavapärast patrulli Funderbeamis ja sattusin täiesti huvitava müsteeriumi peale. Kas tõesti on võimalik, et 2021. aastal rohepööre ebaõnnestub?

Tuleb nii välja. Taani kullerettevõte Citylogistik on investoritele saatnud välja pankrotiteate ja seda kõigest kuu pärast ettevõte juhi Casper Svenssoni vana-aasta kirja, kus nentis, et aasta oli raske, kuid 2021. aastal saavad investorid kuulda häid uudiseid äri laienemise kohta. Õli viskab tulle veel seegi, et pankrotiteatest teavitas ühisrahastuskampaania juhtinvestor Thomas Marschall ja seda üpris nördinud toonil. Kuhu kadus Casper Svensson? Mis sai edukamast 2021. aastast?