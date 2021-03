Panin ostukohaga ikka täitsa mööda

Paistab, et rahapesuneedus tuli koos Danske aktsiaga mu portfelli. Foto: Raul Mee

Mu portfellis vireleb aktsia, millega olin pärast ostu vaid nädalakese plussis ja praeguseks juba kaks aastat punases. Ostu põhjused on ära langenud.

Kui eelmise aasta lõpus viskasin portfellist välja Altria, mis oli mulle ostust alates vaid miinust toonud, siis peaaegu sama lugu on ka Danske panga aktsiaga, kuigi paberil kahjum on väiksem ja aktsia on Altriast paremini taastunud.