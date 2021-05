Siin need on: minu maailma parimad aktsiad

Olen ikka tahtnud valida enda portfelli vaid maailma parimaid aktsiaid. Foto: Anti Veermaa

Iga investor peaks hoidma portfellis eelkõige neid aktsiaid, mida ta maailma parimaks peab. Seega peegeldab ka minu portfell paratamatult maailma parimaid aktsiaid.

Aktsiaid on maailmas sadu tuhandeid, täpsemalt üle poole miljoni, kui uskuda 2019. aastal kirjutatud Investopedia artiklit. Üksikinvestorile on see niivõrd hoomamatu hulk, et kõigile tähelepanu pöörata ei jõua, rääkimata nende analüüsimisest. Seega satuvad portfelli paratamatult ettevõtted, mis on ühel või teisel põhjusel jäänud tähelepanu orbiiti. Valik tuleb aga teha ning valikut aitavad langetada kindlad reeglid.