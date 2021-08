LHV tegi seda jälle – jään ootama veel suuremat kasumit

Miks peaks taevasse tõusnud hinnaga LHV aktsiat edasi hoidma

Hiljuti küsis lugeja mult, miks LHV aktsia viimasel ajal pööraselt kiirelt tõuseb ja kas oleks aeg seda müüa. Nii tegin kiirelt analüüsi, et selgitada välja, kas aktsia hind on põhjendatud või lendab see puhtalt haibi peal.